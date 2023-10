El polémico trino de directivo del Barcelona contra Vinicius que luego borró

El Real Madrid ve más cerca su clasificación a octavos de la Champions tras imponerse 2-1 al Sporting de Braga con un Rodrygo que terminó con su particular sequía goleadora.

Los goles del brasileño (16) y Jude Bellingham (61) mantienen al Real Madrid en cabeza del grupo C, con tres puntos más que el Nápoles, segundo clasificado, que este martes ganó 1-0 al colista Unión Berlín.

Una nueva victoria en su próximo compromiso en el Santiago Bernabéu ante el equipo luso, para el que descontó Álvaro Djalo (63), aseguraría el pase de los merengues a los octavos de final de la máxima competición continental.



En un partido en el que le costó entrar al Real Madrid, Rodrygo acabó con la maldición goleadora que le perseguía desde el inicio de la temporada.

La polémica

Mikel Camps, es el portavoz de la junta directiva del Barcelona, pero este miércoles estado en el ojo del huracán, todo por una salida en falso.



Camps cargó contra Vinicius, el jugador del Real Madrid, después de que el delantero fuera protagonista de una jugada en el partido de la Liga de Campeones.

Vinicius Junior Foto: Carlos Barba. Efe



"No es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón. ¿Qué representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el medio del campo?", escribió el portavoz.



Rodrygo Goes, una vez terminado el juego, dijo sobre el polémico tema: "No sé qué puedo hablar de eso, pero es lamentable. Muy feo".

