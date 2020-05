¡Urgente! Tres positivos por coronavirus en equipo de Jhon Córdoba

Tres miembros del FC Colonia, equipo del delantero colombiano Jhon Córdoba, dieron positivo al nuevo coronavirus y comenzaron un periodo de cuarentena, anunció este viernes el club de la Bundesliga, en lo que podría convertirse en un obstáculo para una inminente reanudación del campeonato alemán de fútbol.

"Todos los miembros del plantel y del cuerpo técnico del FC Colonia, fueron controlados el jueves a covid-19. Tres personas dieron positivo, pese a ser asintomáticos", declaró el club en un comunicado.



El club "no confirmará los nombres" de los infectados para "respetar la privacidad de los afectados". "Después de una valoración de los casos por parte de las autoridades sanitarias competentes, estas tres personas han sido puestas en cuarentena durante 14 días en sus domicilios", precisó el club en su comunicado.



Pese a la detección de estos positivos, el Colonia anunció que continuará con los entrenamientos planificados con el objetivo de reanudar la temporada, "según las medidas de control de higiene y de infección puestos en marcha desde el 6 de abril en el seno del grupo", que tendrá que someterse a nuevos controles, precisa el club.



"La salud y la vida privada de los jugadores y del cuerpo técnico tienen prioridad sobre el resto. Las medidas precedentes, así como la estrategia de tests regulares, han demostrado que podemos reaccionar ahora con soluciones individuales", declaró el director del FC Colonia, Horst Heldt, citado por el comunicado.



"Estamos convencidos que nuestro protocolo permite a los jugadores practicar su profesión con la mejor protección posible contra la infección", explicó por su parte Tim Meyer, jefe del grupo médico de la Liga Alemana de Fútbol (DFL).



Este organismo anunció el miércoles que los clubes de la Bundesliga habían comenzado a realizar test a sus jugadores y técnicos en vistas a reanudar el campeonato el 9 de mayo próximo, aunque antes debía recibir la autorización del gobierno del país.



De no llegar este permiso en lo que resta de semana, la vuelta de la Bundesliga no podría producirse antes del 16 de mayo. El director ejecutivo del Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke advirtió esta semana que la Bundesliga podría "irse a pique" si el gobierno alemán de Angela Merkel no autoriza la reanudación del campeonato.

Pendientes del permiso gubernamental

"Se trata nada más y nada menos que de salvar al fútbol", declaró Watzke sobre la salud financiera de los clubes alemanes, que dejarían de ingresar unos 300 millones de euros si el torneo no llega a su fin.



El campeonato alemán fue suspendido el 13 de marzo como consecuencia de la pandemia del nuevo coronavirus.



La Bundesliga parecía el campeonato europeo más cercano a poder reanudarse para acabar la temporada entre mediados de mayo y finales de junio, en estadios sin público y respetando escrupulosamente las medidas de higiene y de distanciamiento social, además de controles regulares a los jugadores.



Todo lo contrario que en Francia o Países Bajos, donde las autoridades futbolísticas decretaron la cancelación definitiva de los campeonatos, aunque con soluciones diferentes, ya que mientras en la Ligue 1 se dio el título al París SG, en Holanda se declaró vacante el campeón.



En España e Inglaterra se trata de apurar para reanudar el campeonato, aunque no se han fijado aún fechas, mientras que en Italia, los clubes quieren retomar la competición, pero el gobierno ha prohibido todos los entrenamientos colectivos hasta el 18 de mayo.



AFP