¡Valientes! Del fútbol, a la peligrosa lucha contra el coronavirus

Varias cosas en común tienen Toni Dovale, Iragartze Fernández y Estela Fernández. Una de ellas es el fútbol y la otra es la lucha de frente contra el nuevo coronavirus.

Dovale se formó en la base del Barcelona, jugó en el Celta de Vigo, Rayo Vallecano, después incursionó en el fútbol de Estados Unidos, India y Tailandia y el cierre de fronteras por el nuevo coronavirus lo cogió en España, mientras pasada vacaciones, pero eso no fue problema.

Como había estudiado farmacéutica, Dovale atiende en la farmacia de su mamá en La Coruña.



“Estudié la carrera de farmacia al tiempo que lo compaginaba con mi carrera de futbolista. Tengo unos estudios que me permiten ayudar a la gente en estos tiempos de dificultad y es lo mejor que podía hacer”, dijo el futbolista a la página www.fifa.com

Toni Dovale, en la farmacia. Foto: www.fifa.com

Y agregó: “Es un poco rudimentario. Uso lo que tengo a mano: garrafas de agua, subo y bajo los muebles para entrenar” y luego atiende el negocio, pero extraña el fútbol.



“El campo, el olor de la hierba, el sonido del balón, la adrenalina de jugar en un estadio lleno, pero ahora lo prioritario es la vida de las personas”, señaló.



Hace cinco años que Iragartze Fernández abandonó el fútbol por una lesión, pero no quería apartarse de él, por lo que se interesó por ser árbitra y lo logró.



Hoy, es asistente en la Primera Iberdrola y la tercera división de hombres, cuenta el informe de fifa.com

​

A la vez, la enfermería la apasionó y compagina ambas cosas en un centro de Salus.

​

“Cuando decidí ser árbitra mi padre se asustó un poco, pero me apoya muchísimo y me corrige. Es mi VAR”, le dijo Fernández a fifa.com.

Iragartze Fernández. Foto: www..fifa.com

Una vez se suspendieron los torneos en España, Fernández se ofreció para ayudar en el centro de salud en Bilbao.



“Estamos trabajando con protocolos nuevos y cambiando continuamente nuestra forma de trabajar. Eso provoca agotamiento psicológico, pero me gustan mucho los retos, y esto para nosotros, como sanitarios, lo es”, precisó.



“La gente nos ve salir y todavía nos anima más. Están como 10 minutos aplaudiendo, con música, bailan… Se montan unas fiestas… Y eso nos motiva. Te dices ‘mañana voy a venir todavía con más ganas’”, afirmó.



Estela Fernández es futbolista profesional y es una de las personas que trata de imponer el orden, de da que la gente cumpla las órdenes.



“La gente en general se está tomando en serio la cuarentena. Lo mejor de esta crisis es que creo que nos estamos uniendo más y dando cuenta de lo importante que son la familia, la pareja… Lo peor es darte cuenta de lo vulnerables que somos”, contó a fifa.com

Estela Fernández. Foto: www.fifa.com

La centrocampista se siente orgullosa de lo que hace y de su padre, quien también es policía y se contagió con el covid-19.



“Ya está bien. Estamos esperando que nos hagan la prueba para poder reincorporarme. Estoy deseando volver a trabajar”, contó.



“Por ahora estamos entrenando por vídeo conferencia. Mis compañeras son como mi familia y las echo de menos. También la sensación de llegar a un partido y tener esos nervios, esas ganas de jugar”, declaró a fifa.com



Deportes