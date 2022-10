Meluk le cuenta... (Barras bravas, directivos y política)

En Indonesia aún lloran sus muertos y heridos en la tragedia más grande del deporte en este siglo. Violencia de barras, estampida, reacción policial, gases lacrimógenos, quema de patrullas y al menos 125 muertos y 323 heridos. La pesadilla de la muerte. Dante pondría en ese verdadero infierno al demonio atragantándose con la cabeza de Judas y un balón de fútbol entre sus fauces. El horror.

Una desgracia

Es una desgracia que se repite en todo el planeta: en México, con la batalla campal en un partido entre Querétaro y Atlas con imágenes aterradoras de personas desnudas y sin moverse (extraoficialmente se habló de 17 muertos, oficialmente no se reportó ninguno); en Argentina, con los asesinatos a balazos y a golpes de las últimas semanas; en Londres, en las calles aledañas a Wembley, con el choque entre los temibles hooligans ingleses y alemanes; en España, con las peleas de los ultras cada ocho días lejos de las cámaras de TV y los estadios.

Facebook Twitter Linkedin

Tragedia en Indonesia. Foto: EFE

En Colombia, las barras criminales agredieron a policías y corretearon, en Tuluá, al extécnico del Cali Máyer Candelo y a varios jugadores. Y, recientemente, hubo batallas entre hinchas del Unión y el Junior; entre los mismos del Unión, en juego contra Bucaramanga; entre hinchas del Junior, la invasión en Valledupar, en la B. Es de máxima gravedad la denuncia que hizo Candelo, en el programa el VBar, de Caracol Radio: “Todo fue premeditado (...) Usted sabe que los hinchas, los barristas, o como los quiera llamar, no viven tan solventes. Cuando ellos van a otras ciudades piden para la ‘boletica’, pero en Tuluá comían chuleta”, dijo, dejando en el aire la idea de que alguien (¿algún directivo?) organizó la asonada para forzar su salida, que, ya de por sí, estaba cantada.



El modelo inglés, el que se muestra como el ejemplo de éxito en el planeta, lo que hizo fue sacar a los brutos de los estadios, con severas medidas represivas, persecución policial, judicialización real, y encareciendo el valor de las boletas, casi como si fueran para la ópera en la Scala de Milán o la gala del MET de Nueva York.



Aquí, en Colombia, es inocultable que varios de los más importantes clubes mantienen una connivencia maligna con las barras criminales que, por lo general, son grupos delincuenciales, focos de microtráfico, robo, reventa de boletas, extorsión e intimidación.

Y mientras el mundo se rompe la cabeza para sacar la violencia de los estadios, en Bogotá, la Alcaldía inició un plan piloto para volver a meter a El Campín a las barra brava de Millonarios (Comandos Azules), el único equipo en el país que las desterró y restituyó a las familias las tribunas que fueron tomadas a la fuerza por los violentos.

Ese plan indica que debe haber dos tribunas separadas para las barras bravas (también está Blue Rain) con 6.000 puestos entre ambas. Son barras enemigas.

Tema político

Facebook Twitter Linkedin

Momento de la invasión a la cancha del estadio de Tuluá. Foto: Tomada de video

En los círculos del fútbol se susurra que esa decisión es una “sugerencia” del Gobierno. Uno de los asistentes a la reunión de la ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, con algunos presidentes de equipos antes de su posesión, me contó que ella dijo: “Hay que ver cómo podemos ayudar a esos muchachos”. Esa versión creció tras un encuentro de la ministra con las barras. Le pregunté a Urrutia por esa supuesta “sugerencia”. Lo negó. Dijo que desde su despacho no se ha dado ninguna instrucción ni emitido decreto en ese sentido y que mal podría hacerlo, pues los estadios son de los municipios.



Llamé a la directora del Instituto de Recreación y Deportes, Blanca Durán, que rechazó la pregunta: “Es un tema que maneja la comisión de fútbol con la Secretaria de Gobierno. Ellos son los que se deben pronunciar”. Así las cosas, pues sí es un tema político.

Hablé, entonces, con el secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, quien contó que es amante del fútbol, hincha furibundo de Santa Fe, que fue barrista y que es un convencido del trabajo a través del fútbol en beneficio de hinchas y jóvenes no violentos en condición de vulnerabilidad.



“Una cosa son los barristas y otra, los violentos. Contra los violentos que hacen parte de una dinámica criminal, toda la mano fuerte. Yo mismo los he denunciado en la Fiscalía y he prohibido la entrada de hinchas del Cali o Nacional. Sí hemos revivido el programa ‘Goles en paz’ y no permitiremos que se vuelva un centro de extorsión a cambio de puestos. El trabajo en los consejos locales con las barras es muy productivo. El tema tiene de garrote, apoyo y opciones para los jóvenes vulnerables. Es un piloto, y veremos”.



El presidente de Millonarios, Enrique Camacho, dijo: “Es un asunto muy sensible. Estamos de acuerdo con una sola tribuna para barras y mantener la familiar”.

Mi posición es de ‘tolerancia cero' con las barras criminales. El mundo entero llora su violencia y las está sacando de los estadios. No las está metiendo.

Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta

Más noticias de deportes