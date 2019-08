Incidentes tras suspensión de clásico en Honduras dejan tres muertos

Al menos tres personas murieron por causa de graves incidentes dentro y fuera del estadio Nacional de Tegucigalpa (Honduras), donde este sábado se iba jugar el clásico entre Olimpia y Motagua correspondiente a la quinta jornada del Torneo Apertura.

Los incidentes se produjeron luego de que se decidiera suspender el partido, a raíz de un ataque que sufrió el bus que transportaba al Motagua. Al menos tres jugadores, entre ellos el paraguayo Roberto Moreira y el argentino Jonathan Rougier, también resultaron heridos.



El autobús de Motagua fue atacado con piedras y botellas de vidrio supuestamente por hinchas del Olimpia, que tiene como técnico al argentino Pedro Trioglo, cuando se dirigían al Estadio Nacional de Tegucigalpa (Honduras).

Tras el ataque al bus, la Liga Nacional decidió suspender el partido, cuando los jugadores de Olimpia habían decidido salir a calentar a la cancha. Los aficionados que se encontraban dentro del estadio entraron al campo de juego y en los alrededores se armó una batalla campal.



El portero Rougier, el defensa Moreira y el lateral hondureño Emilio Izaguirre fueron alcanzados por fragmentos de cristal en el ataque al autobús de Motagua, que tiene al argentino-hondureño Diego Vázquez como entrenador, atacado a pedradas.



"Nuestros jugadores Emilio Izaguirre, Roberto Moreira y Jonathan Rougier están siendo atendidos en un centro hospitalario después del ataque vandálico a nuestro autobús", indicó el club hondureño en Twitter.

😡 Reprochable y lamentable



📍 La barra Ulta Fiel, atacó el bus de nuestro equipo cuando iba en camino al estadio nacional y varios de nuestros jugadores fueron herido por los vidrios, esto tiene que ser sancionado duramente por más autoridades correspondientes pic.twitter.com/22feX003CG — Fútbol Club Motagua (@MOTAGUAcom) August 18, 2019

Motagua anunció además que "no se presentará" al partido contra su vecino y eterno rival, Olimpia, por "los actos vandálicos que sufrieron nuestro equipo por aficionados de ultra fiel (barra olimpista) en su camino al Estadio Nacional, donde tenemos varios jugadores heridos por los vidrios".



Señaló además que es "reprochable y lamentable" el ataque y pidió que la acción supuestamente de la ultra fiel sea "sancionada duramente por las autoridades correspondientes".

El Olimpia-Motagua se canceló por ataque al autobús del Ciclón y tras ello se vivieron momentos de pánico en el interior del Nacional por la batalla desatada en las afueras. Acá las lamentables imágenes de lo ocurrido. https://t.co/LDkOfty4kh — Diario Diez (@DiarioDiezHn) August 18, 2019

El presidente del club, Pedro Atala, confirmó en Twitter que Motagua "no juega hoy (este sábado), lastima por el fútbol, el juego más esperado del año, no se puede así, hay desesperación en el vecino, calma, solo es fútbol".



"Salieron los salvajes a las calles por un partido de fútbol. No es posible, se trata de dar espectáculo y diversión, no se desesperen, podemos competir sin violencia. Por favor solo es Fútbol", subrayó Atala.



El reporte, hasta ahora, habla de siete personas trasladadas al Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa. Tres de ellas llegaron sin vida.



DEPORTES

Con información de EFE