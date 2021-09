Detienen en Brasil a responsable del accidente del Chapecoense

La Policía Federal de Brasil detuvo este jueves a la ciudadana boliviana Celia Castedo Monasterio, investigada por la catástrofe aérea ocurrida el 28 de noviembre de 2016, en la que murieron 71 personas, entre futbolistas, preparadores y directivos delChapecoense.

La Policía de Corumbá, ciudad fronteriza con Bolivia situada en el estado de Mato Grosso do Sul, anunció que la mujer fue responsable del análisis y aprobación del plan de vuelo del avión donde se movilizó el Chapecoense y era buscada por la justicia de su país.



Castedo Monasterio fue funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea de Bolivia (AASANA) y tras la tragedia ocurrida en Colombia dijo haber recibido "presiones y hostigamiento" por parte de sus superiores.



"La mujer boliviana era especialista en seguridad de vuelo y, en su momento, habría dejado, fraudulentamente, de observar los requisitos mínimos de procedimiento para la aprobación del plan de vuelo de la aeronave, ya que en el programa presentado, la autonomía de vuelo no era adecuada para el viaje", explicó la Policía Federal.



La tragedia ocurrió cerca de Medellín cuando el avión en el que viajaba el

Chapecoense se estrelló a 17 kilómetros del aeropuerto José María Córdova al quedarse sin combustible.



El equipo se dirigía a Colombia para jugar contra el Atlético Nacional la final de la Copa Sudamericana 2016. En la tragedia murieron 71 de las 77 personas que se encontraban en la aeronave de la aerolínea boliviana Lamia. Sobrevivieron tres futbolistas, dos tripulantes y un periodista.



La mujer permanecerá detenida en la ciudad de Corumba, en Mato Grosso mientras se realizan los trámites legales para su entrega a las autoridades bolivianas.



DEPORTES

Con Efe

