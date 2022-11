Liverpool respiró, luego de ganarle al Tottenham, 1-2, en un partido intenso y en el que terminó contra las cuerdas.

Mohamed Salah fue la gran figura de la victorua, opues anotó los dos tantos, el primero al minuto 11 y el segundo al 40.



Harry Kane, el letal delantero del Tottenham, marcó el descuento al minuto 70.

Liverpool recuperó la velocidad que le hizo temible y a los once minutos una jugada que inició Andy Robertson desde la izquierda y que encontró al uruguayo Darwin Núñez dentro del área acabó con el balón en los pies de Salah, que no falló ante Hugo Lloris.



Tuvo respuesta el conjunto de Antonio Conte y un pase desde la derecha de Kane encontró a Perisic, que se anticipó a Alisson y estrelló el balón en un poste al cuarto de hora.

Todo lo contrario que el equipo de Jurgen Klopp, que disfrutó de una estupenda eficacia y rentabilizó los errores locales. Al borde del descanso, un saque largo de Alisson llegó hasta el campo del Tottenham. Eric Dier lo cedió de cabeza a Lloris.



Demasiado blando, demasiado flojo. Estuvo atento Salah, que interceptó el envío, encaró al meta francés y le superó. Estaba noqueado el Tottenham, sin respuesta. Pudo hacer el tercero el egipcio, pero su remate fue frustrado por Lloris a los diez minutos de la segunda mitad. Conte movió el banco. Dio entrada a la vez a Dejan Kulsevski y a Matt Doherty.



Una maniobra ofensiva de la que obtuvo rédito poco después. De hecho, ambos intervinieron directamente en el tanto local. Doherty envió la pelota a Kulusevski, que, de primeras, centró a Harry Kane y éste firmó un tiro cruzado y batió a Alisson.



El tanto animó a los 'Spurs', que arrinconaron hasta el final a los 'Reds'. Clement Lenglet, de cabeza, pudo empatar, aunque a la contra el Liverpool pudo también sentenciar. Especialmente en una jugada de Darwin Núñez, que envió el balón a un palo.



