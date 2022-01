La Premier League ha suspendido el partido Tottenham-Arsenal a petición del equipo visitante al disponer de un menor número de jugadores de los requeridos para disputar el choque.

La liga inglesa anunció en un comunicado que atendía así la petición de los "Gunners" de aplazar el partido que los iba a enfrentar a los "Spurs" este domingo en el duelo del norte de Londres.



Al no disponer el Arsenal de los 13 jugadores de campo y el portero que se entienden como el mínimo para poder disputar el partido, el consejo de la Premier League accedió a la suspensión.

Arsenal, muy perjudicado



Esta decisión "es resultado de una combinación de covid-19, lesiones existentes y jugadores en desplamiento internacional en la Copa de África de Naciones. Todos los clubes puedes pedir un aplazamiento si las infecciones por covid son un factor en su requerimiento", señaló la liga en su comunicado.



El equipo de Mikel Arteta cuenta con las ausencias de Mohamed Elneny, Nicolas Pepé, Thomas Partey y Pierre-Emerick Aubameyang por la Copa de África, y Emile Smith Rowe, Sead Kolasinac y Takehiro Tomiyasu por lesión.



Además, Cedric Soares y Bukayo Saka acabaron 'tocados' tras el empate a cero en Anfield del jueves, Martin Odegaard se contagió de COVID-19 y no estará disponible el domingo y Granit Xhaka fue expulsado, por lo que no podrá jugar ante el Tottenham.



Se han aplazado una veintena de partidos desde el comienzo de diciembre debido a los brotes provocados por la variante ómicron del coronavirus en el Reino Unido.



EFE