Con Dávinson todo el partido, Tottenham perdió 0-1 con Manchester City

Ni el desgastadísimo césped de Wembley pudo parar al Manchester City de Pep Guardiola que con un gol de Riyad Mahrez (0-1) se impuso al Tottenham Hotsur y vuelve al liderato de la Premier League.

En un mundo tan cuidado como la Premier League, el campo de Wembley asombró por su malogrado estado. El partido de la NFL americana disputado este domingo corrompió el césped y las huellas del fútbol americano aún resistían en el verde. Las líneas que delimitan las yardas y el símbolo del campeonato americano resistían entre las combinaciones del City y los arreones del Tottenham.



En la combinación de deportes, ganó el que menos falló, y ahí se estrelló el Tottenham, que fue a remolque por un terrible error de Kieran Trippier a los cinco minutos de partido. Ederson pegó un pelotazo desde su portería cargando el juego en el perfil izquierdo.



Trippier falló en el rechace de cabeza y Sterling le dribló en velocidad, ganó línea de fondo y puso el pase de la muerte a Mahrez, que la empujó ante Hugo Lloris.



Con el resultado a favor, la maquinaria de posesión creada por Guardiola entró en juego y el control del partido se tornó celeste. El Tottenham vivió de arreones, pero Kane, primero, no acertó desde fuera del área, Moussa Sissoko, más tarde, no encontró a nadie en una internada completamente solo.



Para finiquitar el desastre ofensivo 'Spur' en la primera parte, Kane erró un mano a mano con Ederson por controlar demasiado largo. El City, atemorizador cuando pisaba tres cuartos de cancha, con una presión alta que le permitió robar y plantarse en las inmediaciones de Lloris, tuvo dos para aumentar la renta.



Mahrez pudo completar el doblete, pero su disparo, en un ataque estático de los 'Cityzens' lo sacó Lloris ayudado por el palo. Ya en la segunda parte, otra vez los endebles carriles del Tottenham le pasaron factura a los de Mauricio Pochettino.



La emergencia de Ben Davies en el lateral izquierdo la aprovechó Bernardo Silva para internarse y sacar un pase desde línea de fondo que llegó a David Silva en la frontal del área pequeña. El canario no disparó de primeras y se la cedió a Raheem Sterling que ya con la defensa local parapetada en la línea de gol, solo pudo estrellar el cuero en piel 'Spur'.



La sensación de peligro de los locales no se acrecentaba y Pochettino movió ficha metiendo a Harry Winks por el inexistente Eric Dier y a Dele Alli por Moussa Dembelé. El mediapunta inglés volvió después de un mes fuera por una lesión de tobillo y, en un contraataque, sirvió una asistencia perfecta para Erik Lamela, que, con todo a favor, echó la pelota por encima del larguero para desesperación de Wembley, que ya no tendría otra tan clara hasta el pitido final.



El City pega un bocado a la clasificación y vuelve al liderato con 26 puntos, empatado con el Liverpool y cuatro unidades de ventaja con el Arsenal y cinco con el Tottenham.



Los de Guardiola volverán a la competición en la Copa de la Liga este jueves contra el Fulham, mientras que los de Pochettino se medirán al West Ham United el miércoles.



EFE