Alerta en el Tottenham: se confirmó un caso de covid-19

Tottenham Hotspur confirmó que el positivo en coronavirus detectado en la quinta oleada de test de la Premier League pertenece a su estructura.

"Hemos sido informados por la Premier League de que tenemos un positivo por coronavirus después de la última ronda de test en nuestro centro de entrenamiento", dijo el Tottenham en un comunicado.



(Lea también: No solo es James: estrellas de Selección se depreciaron en el mercado)



"Debido a la confidencialidad médica, el nombre del individuo no será revelado", apuntó el club londinense.



En total, 1.197 jugadores y empleados se sometieron a los test entre el 1 y el 2 de junio, de los que solo uno ha dado positivo. Esta persona pertenece a la estructura del Tottenham Hotspur, aunque no se ha desvelado quién es.



(Le puede interesar: Pareja de Edwin Cardona sale a apoyar a Daniela Cortés en caso Villa)



Según lo expuesto por el Tottenham, esta persona es asintomática y se aislará antes de someterse a nuevas pruebas.



Esta es la quinta ronda de test que se han realizado en la Premier League. De las 5.079 personas que se han sometido a las pruebas, 13 han dado positivo. Los test continuarán a finales de esta semana como marca el protocolo de la liga.



(En otras noticias: Un histórico del Real Madrid sale en defensa de James Rodríguez)



La competición se reanudará el próximo 17 de junio con los encuentros Aston Villa-Sheffield United y Manchester City-Arsenal.



DEPORTES

Con Efe