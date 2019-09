¡Ridículo para el Tottenham y Dávinson Sánchez!

El Colchester United, equipo de la League Two (cuarta división inglesa) logró la gesta de eliminar al Tottenham Hotspur por penaltis en los dieciseisavos de la Copa de la Liga.

Dos lanzamientos fallados por Christian Eriksen y Lucas Moura permitieron al equipo de Cuarta dar la campanada y lograr en su estadio la sorpresa de esta ronda de la Copa de la Liga, con invasión de campo incluida.



Y eso que el Tottenham salió con algunos jugadores de renombre como Dele Alli, Lucas Moura, Davinson Sánchez y Eric Dier, pero ni con esas pudieron perforar la portería de los locales.

The scenes at Colchester United 😍 #ColU pic.twitter.com/L99fhvN3c9 — Colchester United FC (@ColU_Official) September 24, 2019

Tras resistir el Colchester el asedio de los de Mauricio Pochettino durante los 90 minutos reglamentarios (0-0), el desenlace se decidió en los penaltis.



No pudo empezar peor la cosa para el Tottenham, ya que Christian Eriksen erró su lanzamiento. No fallaron los siguientes dos tiradores del Colchester, pese a que el tiro de Frank Nouble entró llorando, y Dele Alli y Erik Lamela también marcaron.



Entonces, Jevani Brown se pasó de listo e intentó engañar a Paulo Gazzaniga tirando a lo panenka. El meta argentino le cazó y lo paró muy fácil.



Heung-min Son mandó el suyo para dentro poniendo por delante a los 'Spurs', Paris Cowan-Hall no se puso nervioso para igualar y Lucas Moura, héroe de la Champions el año pasado, tiró su penalti al larguero.



La responsabilidad de completar la gran hazaña de estos dieciseisavos de final recayó en Tom Lapslie, que marcó y eliminó al Tottenham, que pierde una gran oportunidad de seguir adelante y optar a su primer trofeo desde 2008.



EFE