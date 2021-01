Tottenham, con Dávinson, a la final de la Copa de la Liga

El Tottenham se impuso al Brentford, de la Championships (segunda división), con los goles del francés Moussa Sissoko y del coreano Heung Min Son (2-0) para alcanzar su novena final de la Copa de la Liga inglesa, y con Dávinson Sánchez durante los 90 minutos.

El cuadro del portugués Jose Mourinho se sitúa a un paso de este título por primera vez en cinco años. Aspira a un trofeo que no logra desde el 2008, cuando sumó su cuarta Copa de la Liga.



(Le puede interesar: 'El fútbol no es solo correr': James habló de todo)



El cuadro londinense jugará contra el vencedor de la otra semifinal, entre el Manchester United y el vigente campeón, el Manchester City, que se enfrentarán el miércoles en Old Trafford. El Tottenham encarriló el triunfo antes del cuarto de hora,cuando Moussa Sissoko abrió el marcador a pase del español Sergio Reguilón.



No lo tuvo fácil el equipo local. Aunque tomó ventaja pronto no fue capaz de frenar el ímpetu del equipo del danés Thomas Frank, que disfrutó de ocasiones para obtener el empate. De hecho, marcó en el 63 por medio de Ivan Toney, pero el VAR anuló el tanto por fuera de juego.

(Lea además: Cuadrado dio positivo al nuevo coronavirus)



Siete minutos después, el equipo de Mourinho, que recurrió desde el principio a sus principales jugadores, sentenció la eliminatoria. El coreano Heung Min Son recibió un balón de Tanguy Ndombele y batió al meta español David Raya para sentenciar el partido. El Brentford dilapidó todas sus opciones a cinco del final, cuando se quedó con diez jugadores por la expulsión de Josh Dasilva.



EFE