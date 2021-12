El Tottenham anunció el miércoles la suspensión de su partido de la Liga Europa Conferencia contra el Rennes previsto para el jueves por un brote de covid en la plantillla, una decisión no confirmada por la UEFA y discutida por el club francés.



El entrenador del equipo londinense, el italiano Antonio Conte, indicó el miércoles que ocho de los jugadores y cinco miembros del cuerpo técnico dieron positivo por covid-19.

Alarma en el Tottenham

"Podemos confirmar que nuestro partido de Liga Europa Conferencia en casa ante el Rennes no se disputará mañana", escribió el Tottenham en un comunicado, precisando que las "conversaciones prosiguen con la UEFA" en torno a la nueva fecha del partido.



El conjunto galo, que ya había aterrizado en la capital inglesa, no tardó en mostrarse contrario a esa decisión.



El Rennes denunció una "decisión unilateral que en ningún caso fue confirmada por la UEFA". El reglamento del organismo del fútbol europeo estipula que un partido debe disputarse si los equipos disponen de un mínimo de 13 jugadores, incluyendo un guardameta.

Buscan fecha para el partido

En cualquier caso no será fácil encontrar una nueva fecha, ya que el Tottenham tiene por delante seis partidos domésticos hasta el 28 de diciembre y la disputa de los primeros también está ahora en duda.



"Hablar de fútbol hoy es imposible. Esta situación me deja muy molesto", afirmó. "La situación es grave. Hay una gran infección", continuó, señalando que "no sabemos qué pasará mañana".



El incremento de contagios en Europa está impactando el fútbol continental, especialmente en Reino Unido. El Leicester inglés se enfrentará el jueves ante el Nápoles sin siete jugadores enfermos, algunos con covid-19.



AFP

