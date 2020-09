Dávinson Sáchez, titular con Tottenham en el empate con Newcastle

El Tottenham, ante la mirada desde la grada del galés Gareth Bale, que ha llegado al conjunto del luso Jose Mourinho cedido por el Real Madrid, cedió un empate contra el Newcastle (1-1), que igualó el encuentro gracias a un penalti en el periodo de prolongación. El colombiano Dávinson Sánchez jugó todo el partido.

Parecía que el conjunto londinense tenía en su mano su segunda victoria seguida gracias a un tanto del brasileño Lucas Moura (m.25), que remachó una nueva asistencia del goleador Harry Kane, que ha comenzado esta campaña con los papeles cambiados y está brillando como gran pasador.



Pero no remachó el triunfo el cuadro de Jose Mourinho y las 'urracas', gracias a una pena máxima decretada por el colegiado tras acudir al VAR que materializó Callum Wilson, arañaron un punto muy valioso.



Gareth Bale, que llegó al Tottenham lesionado en una rodilla, fue una de las bajas que tuvo Mourinho, mientras que el lateral zurdo internacional español Sergio Reguilón, traspasado por el Real Madrid, formó parte de la convocatoria pero aún no tuvo la opción de debutar con su nueva camiseta.



El conjunto londinense se sitúa con este empate en la mitad de la tabla con cuatro puntos, a cinco de la cabeza que de momento ocupa el Everton del italiano Carlo Ancelotti y el colombiano James Rodríguez.



EFE