Con Dávinson, suplente y Mina, en cancha, Tottenham venció a Everton

Un gol de Giovani Lo Celso sirvió al Tottenham Hotspur para derrotar al Everton (1-0) en un encuentro marcado por un encontronazo entre Hugo Lloris y Heung-min Son. Dávinson Sánchez fue suplente todo el partido y Yerry Mina entró en el primer tiempo.

Los tres puntos fueron lo de menos para un Tottenham que tuvo que ver cómo su capitán, Lloris, y uno de sus mejores jugadores, Son, se enfrascaron en una disputa al descanso.



Cuando el árbitro señaló el final de la primera parte, Lloris salió corriendo en busca de Son, para reprocharle algo. Los dos futbolistas tuvieron que ser separados por sus compañeros.



Antes, el argentino Lo Celso abrió el marcador para el Tottenham. El centrocampista sacó un disparo con la zurda a la media vuelta, con tal suerte que tocó en Michael Keane y desvió la pelota a la portería.



Ya en la segunda parte, el encuentro transcurrió con normalidad y Lloris y Son no tuvieron nuevos problemas. El juego ramplón de ambos conjuntos provocó que no hubiera más goles y apenas ocasiones.



José Mourinho se conformó con la victoria por la mínima y Carlo Ancelotti no acertó con el cambio que diera otro aire al partido y les ayudara a sacar algo positivo de Londres.



Los 'Spurs' mantienen la esperanza de alcanzar puestos europeos y se colocan octavos con 48 puntos, a cuatro del Wolverhampton Wanderers, que es sexto. El Everton se despide de cualquier oportunidad de acceder a Europa la temporada que viene y es undécimo, con 44 unidades.



