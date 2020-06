Los futbolistas que más dinero han movido con sus traspasos

Con el regreso del fútbol en las principales ligas del mundo, algunas que ya empezaron y otras que están por hacerlo, el diario As de España se dio a la tarea de repasar los 10 futbolistas que más dinero han movido con sus respectivos fichajes. En el listado no aparece ningún colombiano. Este es el escalafón:

10: Gonzalo Higuaín: llegó al Madrid en 2006 por 12 millones de euros. En 2013 pasó al Nápoles por 39 millones. En 2016 fue a Juventus por 90 millones. Luego fue cedido en el Milan que pagó 10,20 millones por un año de cesión, y en el Chelsea (abonó 7,80 millones). En total, 159 millones de euros con sus traspaso.



Gonzalo Higuaín. El argentina fue traspasado, en el 2016, de Napoli a Juventus por 90 millones de euros. Foto: AFP



9. Zlatan Ibrahimovic ha movido casi 170 millones en los diferentes movimientos a lo largo de su carrera: :69,50 millones del Barcelona, su venta de la Juventus al Inter por 24,80 millones, su cesión (6 millones) y su pase definitivo al Milán (24), y su traspaso al PSG (21 millones).

Zlatan Ibrahimovic Foto: AFP



Puesto 8: Philippe Coutinho ha movido 170,30 millones. Ha sido uno de los fichajes más caros en la historia: fue fichado por el Barcelona por 145 millones de euros (el conjunto inglés había pagado 13 millones por sus servicios al Inter de Milán que, a su vez, había pagado 3,80 millones a Vasco da Gama en 2008). Ahora milita en el Bayern Múnich en calidad de cedido por 8,50 millones.

Phillipe Coutinho. Foto: EFE



Puesto 7: Ángel Di María ha movido 179 millones. Pasó del Real Madrid al Manchester United por 75 millones de euros. Luego, al PSG por 63 millones de euros. Los 41 millones restantes son del fichaje por el conjunto blanco en 2010 por 33 millones y ocho de su compra por parte del Benfica en 2007.

Festejo de Ángel Di María. Foto: Reuters





Puesto 6: Álvaro Morata iguala en 179 millones. El Madrid ingresó 86 millones con dos movimientos: lo 'vendió' a la Juventus por 20 millones y luego al Chelsea por 66. El equipo inglés ha sacado 63 millones también con dos operaciones: una de siete millones al cederlo al Atlético, más 56 de opción de compra que debe ejecutar este verano. A su vez, la Juventus recibió 30 millones del Madrid.

La falta de Federico Valverde a Álvaro Morata. Foto: AFP / Giuseppe Cacace





Puesto 5: Antoine Griezmann ha movido 189 millones en sus traspasos: en 2014 pasó al Atlético de Madrid procedente de la Real Sociedad previo pago de 54 millones de euros. En 2019 se marchaba al Barcelona a cambio de 120 millones de euros. Un posterior pacto entre los dos clubes elevaba a 135 millones el monto final.

El delantero francés Antoine Griezmann. Foto: Dimitar Dilkoff / AFP

Puesto 4: Kylian Mbappé ha movido 180 millones de euros, repartidos en dos fases: 35 que abonó el PSG al Mónaco por su cesión de la campaña 2017-18. En el verano de 2018, el club parisino pagó otros 145 millones.

Kylian Mbappé, 33 goles. Foto: AFP



Puesto 3: Romelu Lukaku: 203,56 millones de euros. El atacante belga pasó de valer 15 millones de euros que pagó el Chelsea al Anderlecht en 2011, a los 65 que abonó el Inter al Manchester United el verano pasado. Su paso del Chelsea al Everton costó 35,36 millones, y al Manchester United, 84,70. También estuvo cedido del Chelsea al Everton por 3,5 millones en la campaña 2013-14.

Romelu Lukaku. Foto: AFP



Puesto 2: Cristiano Ronaldo ha movido 230 millones en sus tres grandes movimientos: el Manchester United pagó unos 19 millones de euros en 2003. En 2009 fue transferido al Real Madrid por unos 94 millones de euros, mientras que en 2018 se marchó a la Juventus por 117 millones de euros.



Cristiano Ronaldo gana 4,5 millones de euros. Foto: AFP

Neymar, delantero brasileño. Foto: AFP

Puesto 1: Neymar es el primer puesto, aunque, según As, no se sabe a ciencia cierta cuántos dinero han movido sus traspasos. Lo que se sabe es que el PSG pagó 222 millones por su traspaso en el verano de 2017. Las cifras de su pase del Santos al Barcelona no están claras: Se habla más de 57 millonesy de casi 100 millones... En todo caso, es el jugador que más dinero ha movido en su carrera.





