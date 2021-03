Kroos lanza fuerte crítica a la organización del Mundial de Catar

El alemán y jugador del Real Madrid Toni Kroos calificó de "inaceptables" las condiciones laborales vigentes en Catar, el país que será sede del Mundial de 2022. Denuncia que el país no garantiza la seguridad de sus trabajadores.

"Los trabajadores inmigrantes están sometidos a jornadas sin descanso bajo tórridos 50 grados, sufren una alimentación insuficiente, sin agua potable y a temperaturas de locura", afirma el jugador en un podcast conjunto con su hermano Felix.

Para Kroos la decisión de celebrar el mundial ahí "no fue buena". El jugador madridista recuerda, además, que en Catar se persigue penalmente la homosexualidad y que se practica "cierta violencia" sobre los trabajadores.



"Todo eso son puntos absolutamente inaceptables", dice el futbolista. Sin embargo, no llega a proponer un boicot. "¿Serviría eso para mejorar las condiciones laborales? Creo que no"- "El fútbol despierta siempre una atención extrema. Sea antes del torneo o durante éste", dice.



Los internacionales alemanes mostraron en los últimos partidos clasificatorios -contra Islandia y contra Rumanía- camisetas alusivas a los derechos humanos, a modo de pronunciamiento contra las vulneraciones y en consonancia con la Carta de Naciones Unidas.



EFE