Toni Kroos contó intimidades de la salida de Cristiano del Real Madrid

El mediocampista alemán Toni Kroos reconoció que la salida de Cristiano Ronaldo golpeó mucho a la plantilla del Real Madrid. El equipo blanco, que venía de ganar tres ediciones seguidas de la Liga de Campeones, no superó los cuartos de final en la temporada 2018/19.

Sin embargo, Kroos admitió que la partida de CR7 les alegró en su momento, más por el jugador que por lo que pudiera suceder con ellos.



“La partida de Cristiano hacia Juventus nos alegró a todos porque era lo que él quería, nuevos retos y diferentes objetivos. La salida de un jugador de su calidad, obviamente, es difícil por todo lo que significa, pero también fue buena en la medida en que dejó suficiente dinero y que era lo que él buscaba”, declaró Kroos en una entrevista con Sportbild.



Kroos dijo que tuvo propuestas para salir del club blanco, pero que su interés fue quedarse para volver a ganar títulos con el Real Madrid, luego de que el DT Zinedine Zidane pidiera su continuidad.



“Lo de (Pep) Guardiola va más allá de que me quisiera llevar a Manchester City, con él charlamos de vez en cuando después de que me dirigió en Bayern Múnich y del Mundial de 2014, pero es algo que se dio solo por una posible transferencia”, dijo.



Kroos no sabe si el traspaso en su momento al Real Madrid incidió en la salida del DT español del Bayern. “No puedo decir si Guardiola se fue del Bayern por mi salida, sí sé que esto no le gustó, pero la otra pregunta solo puede ser respondida por él”, agregó.



