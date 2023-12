¡Tome nota! Esta es la programación deportiva por TV para este lunes 4 de diciembre

ESPN 2

2 P. M. Fútbol de Italia, Torino vs. Atalanta.

8 P. M. NFL: Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals.

STAR+

11 A. M. Champions League de Asia, Al Hilal vs. Nassaji Mazandaran.

12 P. M. Fútbol de Turquía, Fenerbache vs. Sivvaspor.

1 P. M. Al Ittihad vs. Sepahan.

2:30 P. M. Fútbol de España, Villarreal II vs. Eibar.

2:45 P. M. Fútbol de Inglaterra, AFC Wimbledon vs. Ramsgate.



DIRECTV

3 P. M. Celta de Vigo vs. Cádiz.



