Periodista español de rinde ante el fútbol de James

El gol que anotó James Rodríguez el pasado sábado con el Real Madrid ha despertado todo tipo de comentarios favorables, no tanto por la anotación como tal, sino por lo que significa para el jugador, que demuestra que quiere un lugar en el equipo titular.

Uno de los defensores a ultranza de James es Tomás Roncero, periodista español que es reconocido fanático del Real Madrid, y que no solo se rindió ante el gol del colombiano sino que escribió acerca de la importancia del futbolista para el club, sugiriendo que debería ser titular.



"Un zurdo delicatessen, un jugador diferencial, uno de esos tipos tocados por la varita que hace cosas diferentes que justifican el elevado precio de una entrada. Las lesiones de Isco y Modric lograron que en el arranque del curso el colombiano fuese titular. Creíamos ingenuamente que Zizou por fin abría los ojos con el cafetero. Pero desde hace unas semanas el marsellés ha empezado a enviar a James a la frontera del ostracismo", escribió Roncero en su columna del diario 'as, titulada, Te quiero, cafetero.



"Si yo fuera James me frustraría. Cuando juega es de los mejores y siempre aporta soluciones tácticas al equipo, además de compromiso en la presión y el repliegue", agregó el periodista, en relación a los pocos minutos que lo ha tenido en cuenta Zidane en los últimos partidos.

Te amo @jamesdrodriguez . Cómo te quiere el Bernabéu. Eres un orgullo para el Madrid. El colombiano es un crack de talla mundial. Zizou, abre los ojos de una vez con él por favor. LÍDERES!!! — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) October 5, 2019

En otras oportunidades Roncero ha destacado el juego de James, pero en esta ocasión no se reservó elogios para él.



