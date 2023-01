La Selección Colombia sub-20 se alista para el estreno en el Sudamericano juvenil que arranca este jueves, con debut frente a Paraguay.

El equipo hace frente a la ausencia obligada de Jhon Jáder Durán, que tuvo que viajar a Inglaterra para presentarse en su nuevo club, el Aston Villa.



A horas del estreno, aún hay ecos de otra ausencia que tendrá el equipo dirigido por Héctor Cárdenas.



Se trata del atacante Tomas Ángel, de Atlético Nacional, quien sorpresivamente se quedó por fuera de la convocatoria, en un equipo del que él fue protagonista.

Tomás Ángel celebra su primer gol con Atlético Nacional. Foto: Dimayor - Vizzor Image

El desahogo de Tomás

Este miércoles, en rueda de prensa, Tomás, hijo del exfutbolista Juan Pablo Ángel, se refirió a su sensación por quedar fuera del Sudamericano.



“Es evidente, nadie más va a sentir más tristeza que yo de mi ausencia, estuve en todo el proceso siendo figura, campeón en Chile, y la respuesta que me dan es por mis minutos en Nacional, y es algo que yo no puedo manejar, es externo a mí, es una pregunta para otra persona y no para mí", dijo Ángel en rueda de prensa.

Ángel argumentó que el solo hecho de estar en Nacional es un reto enorme para cualquier juvenil, pero lamentó que por su poca actividad en el segundo semestre no fuera convocado por Cárdenas.



"La tristeza es enorme, me venía preparando dos años para esta competición que abre puertas. Un joven en Nacional con tanta presión y calidad de jugadores es algo que cualquier pelado sueña y es difícil tener esos minutos y es mi actualidad, ahora veo más oportunidades y como jugar más", aseguró.



Por su parte, Juan Pablo, su papá, también se refirió a esta ausencia, la que califió como una sorpresa.



"Me causó sorpresa, es ayudarlo con mis experiencias, sabemos que estas cosas pasan, las maneras no me gustaron, claramente no soy neutro en esta situación, peor mientras más rápido enfoque sus esfuerzos en el siguiente objetivo va a ser más fácil superar estos momentos difíciles", dijo en ESPN.



Colombia debuta en el Sudamericano este jueves contra Paraguay, desde las 7:30 p. m., en el estadio Pascual Guerrero.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

