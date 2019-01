Tolosa, la esperanza de Colombia para avanzar en el Suramericano

En su espalda lleva nada más ni nada menos que la camiseta número 10 de la Selección Colombia. Un emblemático número que han portado con mucho jerarquía y fantasía en los recientes suramericanos y mundiales sub-20 James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Hoy (5:30 p. m.), contra Chile, se necesita más que nunca del talento de Yeison Tolosa para avanzar al hexagonal final del Suramericano.

Para Colombia las cuentas son muy claras: debe ganar para avanzar sin ninguna preocupación o esperar de otros resultados. Un empate lo llevaría a esperar a que Bolivia le gane a Brasil y una derrota lo eliminaría si Brasil empata o le gana a Bolivia.



Tolosa, un atacante de 19 años y formado en las inferiores del Deportivo Cali, se le reconoce por la habilidad que tiene para transportar el balón. Sabe encontrar a sus compañeros en buena posición, abrirse espacios y aprovechar su velocidad y buena técnica para desparramar a sus contrincantes. En el Suramericano de Chile ha mostrado chispazos de su buen juego, pero no ha sido consistente.

En el torneo, en el que Colombia ha carecido de definición, Tolosa ha sido titular en los tres encuentros que se han disputado. Contra Venezuela y Bolivia jugó los 90 minutos, mientras que contra Brasil fue sustituido en el minuto 83.



Hace dos años, Francesc Guitart, uno de los cazatalentos del Barcelona, lo llevó a probarse durante 15 días a La Masía, uno de sus principales sueños, pues afirma que el equipo español es “el mejor club del mundo”. Sin embargo no fue seleccionado para quedarse en el equipo de Lionel Messi.



Se habla mucho con Andrés Felipe Roa y Nicolás Benedetti, dos armadores a los que les tiene puesto el ojo para aprender de su juego e intentar emular algunas de sus jugadas características para trabajar por sus compañeros de la Selección Colombia.

"Yo juego de extremo por izquierda, soy muy atrevido, que me gusta mucho tener juego colectivo, me gusta combinar con los centros delanteros y finalizar también, sobre todo para ayudar al equipo", reconoce Tolosa.



Ya tuvo la oportunidad de debutar como profesional. Su sueño de jugar por primera vez en la Liga colombiana se la dio el año pasado Gerardo Pelusso cuando lo envió al campo en la derrota 2-0 contra Rionegro Águilas. Aunque no fue el debut soñado, tuvo 14 minutos en campo para mostrar su talento.



Arturo Reyes, entrenador de la Selección Colombia, se encomendará este viernes, nuevamente, a su talento para poder llevarse el triunfo contra Chile, un resultado que necesitan urgente para meterse en el hexagonal final y así seguir soñando con el Mundial de Polonia, que se jugará entre el 25 de mayo y 16 de junio.









