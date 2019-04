Tolima se juega la vida en la Libertadores: recibe a Boca Juniors

Boca Juniors, que no tendrá a Carlos Tévez por lesión, intentará sellar este miércoles con una victoria contra el agonizante Deportes Tolima su paso a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El 'Xeneize', subcampeón de la Copa Libertadores 2018, contabiliza siete puntos en cuatro jornadas y una victoria lo dejaría en la siguiente ronda porque llegaría a 10 y sería inalcanzable para el Tolima, que tiene cuatro, y para el Jorge Wilstermann, último del grupo con dos unidades.



Al Deportes Tolima solo le sirve ganar para tener opciones de clasificarse y un empate lo dejaría sin posibilidades de seguir con vida en el torneo que sólo han ganado para Colombia Atlético Nacional y Once Caldas. Pese a los pergaminos del Boca Juniors, la afición del Tolima se muestra apática porque buena parte de las entradas, 25.000, no han sido compradas.



Boca llegó este lunes a la ciudad colombiana de Cali, de donde tenía previsto viajar a Ibagué, pero por el mal tiempo el avión en el que iba el plantel se desvió a Bogotá, por lo que la delegación bostera pasó la noche en la capital y se desplazará a Ibagué esta tarde.



La principal baja del equipo bonaerense es la de Carlos Tévez, quien no logró recuperarse de una lesión de rodilla, y tampoco podrán jugar el central Paolo Goltz y el centrocampista colombiano Jorman Campuzano.



El técnico del equipo argentino, Gustavo Alfaro, llegó a Colombia con 20 jugadores liderados por Mauro Zárate, quien anotó un doblete el viernes pasado en el triunfo por 2-0 sobre el Estudiantes Río Cuarto en la Copa Argentina, y el extremo Sebastián Villa, que jugará por primera vez en Ibagué tras salir del Tolima el año pasado.



También destacan el portero Esteban Andrada, el central Lisandro López, el lateral colombiano Frank Fabra, el centrocampista Iván Marcone y el goleador Darío Benedetto.



Deportes Tolima afronta al partido en un momento de altibajos constantes en el que, por ejemplo, venció por 1-2 como visitante el pasado miércoles al líder de la liga colombiana, el Millonarios, pero luego empató 2-2 como local ante el Alianza Petrolera en un partido en el que tuvo un flojo rendimiento.



El equipo de Ibagué ocupa actualmente el segundo lugar del Torneo Apertura con 29 puntos y está a un paso de conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales.



El entrenador del Tolima, Alberto Gamero, no contará para este partido con el media punta Daniel Cataño, el central costarricense Juan Pablo Vargas y el lateral Danovis Banguero por lesión, pero recuperó al defensor Sergio Mosquera, quien se había perdido los dos últimos partidos por una molestia muscular.



Entre los jugadores que sobresalen en el equipo de Ibagué están el delantero Marco Pérez, que lleva siete tantos en 2019, el extremo venezolano Luis ‘Cariaco’ González, de destacadas actuaciones, y el portero Álvaro Montero, cuyo buen trabajo le ha valido para hacerse con uno de los puestos de las convocatorias de la selección colombiana.



La última vez que Boca Juniors y Tolima se enfrentaron fue el pasado 12 de marzo, en la segunda fecha del Grupo G, cuando el conjunto argentino goleó 3-0 al colombiano con un autogol de Marco Pérez y tantos de Benedetto y Zárate.

Alineaciones probables:

Deportes Tolima: Álvaro Montero; Nilson Castrillón, Julián Quiñones, Sergio Mosquera, Leyvin Balanta; Yeison Gordillo, Rafael Carrascal, Larry Vásquez; Alex Castro, Luis 'Cariaco' González y Marco Pérez. DT: Alberto Gamero.



Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Iván Marcone, Naithan Nández, Sebastián Villa, Emanuel Reynoso; Mauro Zárate y Darío Benedetto. DT: Gustavo Alfaro



Árbitro: El peruano Víctor Carrillo, quien será asistido por sus compatriotas Jonny Bossio y Víctor Raez.



Estadio: Manuel Murillo Toro, de Ibagué.



Hora: 7:30 p. m.



TV: Fox Sports.



EFE