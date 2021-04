Tolima eliminó a Cali y sigue adelante en la Copa Suramericana 

Un insípido Deportivo Cali, que careció de creatividad, se quedó por fuera de la Copa Sudamericana este martes al igualar 0-0 con el Deportes Tolima, que goleó por 3-0 en el encuentro de ida y ha sellado su clasificación a la fase de grupos.

(Le puede interesar: ¡Róbinson Zapata vuelve a Santa Fe!)



En el estadio Deportivo Cali, de la ciudad colombiana de Palmira, los 'Azucareros' no fueron profundos ni pudieron romper la barrera del Vinotinto y Oro, que cada vez que pudo aprovechó los espacios dejados por su rival e hizo mucho daño con el escurridizo Jaminton Campaz, de 20 años.



Justamente en la primera jugada del partido el juvenil probó con un remate de larga distancia que pasó por encima de la portería del uruguayo Guillermo de Amores, y luego el local se hizo del control del balón pero no se acercó mucho a la portería contraria.



La más clara del Cali llegó en el minuto 33 cuando el lateral Juan Camilo Angulo sacó un remate desde el borde del área que se desvió en un rival y se estrelló en el palo derecho del guardameta Álvaro Montero.



En el segundo tiempo, el partido mantuvo el mismo ritmo de la etapa inicial, con los locales dominando el balón pero sin hacer daño, y los visitantes apelando al contragolpe, donde encontraron en Campaz una ficha desequilibrante que sacó varios remates desviados e incluso mandó un balón al palo en el minuto 66.



Para tratar de enderezar el rumbo, el técnico uruguayo del Cali, Alfredo Arias, mandó a la cancha a su compatriota Gastón Rodríguez y al argentino Franco Torres, pero el equipo no pudo hacer mucho daño y se quedó por fuera ante un rival al que le bastó con ser una apisonadora en el duelo de ida para meterse en la fase de grupos.



Esta instancia comenzará la semana del 21 de abril con los 32 equipos emparejados en ocho grupos de cuatro, y finalizará en la del 26 de mayo.





EFE