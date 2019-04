Tolima complica sus opciones de clasificar: cayó 1-0 contra Paranaense

Parananese logró una importante y sufrida victoria contra Deportes Tolima. El equipo colombiano vendió cara su derrota, y aunque planteó muy bien el partido, un rebote tras el disparo de Bruno Guimaraes al minuto 78 no le permitió sumar en su visita a Brasil. Un resultado que deja seriamente comprometido al equipo de Gamero para alcanzar la siguiente ronda de la Copa (4 puntos, los mismos que Boca Juniors, pero el equipo argentino tiene un encuentro menos). Por su parte los brasileños llegaron a 9 puntos y tienen a un paso la clasificación a octavos.

En el minuto 10 Tolima por fin pudo salir de la presión del equipo brasileño. Por derecha, el venezolano Luis Daniel González aprovechó un pase filtrado de Carrascal y llegó hasta la línea de fondo, el lateral izquierdo de Paranaense, Renan Lodi, tuvo que frenarlo con falta, fue un partido bastante luchado.



Tolima aguantó a su rival, Paranaense acorraló al equipo de Gamero y el equipo colombiano no podía hacerse con la pelota. Sin embargo, los brasileños tampoco podían llegar con claridad, su mayor aproximación llegó al minuto 25 tras un largo centro desde la derecha, el cabezazo de Roni se fue desviado.



En el segundo tiempo Paranaense encontró espacios y comenzó a llegar con peligro sobre el arco defendido por Álvaro Montero. A los 7 minutos del segundo tiempo Lodi cabeceó y el portero salvó. Un minuto más tarde Roni eludió al arquero y no pudo definir, el equipo colombiano se salvó de dos opciones claras del local.



Sobre la media hora del segundo tiempo Tolima se vuelve a salvar, a esta altura era un monólogo del local, los colombianos no salían de la presión. El portero Montero achicó una llegada de Paranense pero su rebote fue defectuoso, el jugador Bruno Guimaraes se quedó con el rebote y, con la portería sola, no pudo darle dirección de gol a su disparo, Tolima era menos en el encuentro 0-0.



Paranense insistió e insistió hasta que encontró su recompensa, con un remate de larga distancia del mismo Guimaraes, y un leve rebote de Quiñones, el equipo local abrió el marcador, 1-0 en contra de Tolima.







