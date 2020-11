Coronavirus obliga a aislarse a un equipo entero en Portugal

Los 28 jugadores del Moreirense luso, que milita en la primera división de la Liga Portugal, sus cinco entrenadores y el resto de responsables del primer equipo se encuentran aislados debido a que la mayoría de los futbolistas dieron positivo en los test practicados en las últimas horas.

El presidente del club de la ciudad de Moreira de Cónegos (norte), Vítor Magalhães, explicó a EFE que de los 28 jugadores dieron positivo 24, mientras que en el resto los test no fueron determinantes, motivo por el que hoy se volverán a repetir.



"Nos hemos quedado sin portero, porque todos dieron positivo", aseguró el presidente, que también confirmó que de los cinco miembros del cuerpo técnico, al menos "el entrenador -Ricardo Soares- y dos ayudantes dieron positivo".



Por orden de la Dirección General de Salud (DGS) de Portugal, toda la plantilla -que suma alrededor de 40 personas entre jugadores, técnicos y asesores- está confinada en su domicilio, aseguró el presidente.



De esta manera, será casi imposible que el próximo sábado dispute en casa el partido correspondiente a la séptima jornada frente al Paços de Ferreira.



"Ya contra el Rio Ave, debido a que algunos jugadores dieron positivo, sólo tuvimos 16 jugadores y un portero", aseguró Vítor Magalhães. "En realidad, no sé lo que va a pasar, porque es una situación nueva", explicó el presidente, en relación a si el partido se aplazará.



En la plantilla del Moreirense, además de los futbolistas portuguesas, que forman el grueso del equipo, militan once futbolistas brasileños, el venezolano-argentino Nahuel Ferraresi y el serbio Lazar Rosic.



Como antecedente, el encuentro que tendrían que haber disputado la pasada jornada el Estoril y el Cova da Piedade de la segunda división portuguesa.



Cova da Piedade tenía a numerosos jugadores positivos, por lo que no se presentó al partido contra el Estoril, motivo por el que la Liga le ha dado la victoria a la escuadra del Estoril, donde milita como segundo entrenador el español Jacobo Ramallo y que ahora es líder con 18 puntos.



El 70 por ciento de la población de Portugal se encuentra desde hoy en confinamiento con el "deber cívico" de permanencia domiciliaria para controlar la expansión de la covid, una medida que afecta a un total de 121 comarcas, entre las que se encuentran las ciudades de Lisboa y Oporto. Desde que comenzó la pandemia Portugal ha registrado 149.443 casos de covid y 2.635 fallecidos.



EFE