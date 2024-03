Todos empiezan a crecer (Último tango, Jorge Barraza)

La doble fecha Fifa para selecciones deja una conclusión importante para los sudamericanos: casi todos van a mejorar sus prestaciones a partir de ahora. Atención a quienes ya se ven clasificados al Mundial “porque total van siete”. Hay tres técnicos nuevos, se nota un reacomodamiento de las fichas, las posiciones de la eliminatoria pueden cambiar y los partidos que vengan serán mucho más duros. La Copa América profundizará el progreso de varias selecciones. Hagamos un repaso…

* Colombia, una máquina. El único invicto en la carrera hacia el Mundial 2026 también se mantiene inmaculado en los amistosos. Desde la asunción de Néstor Lorenzo (septiembre de 2022) la amarilla lleva 18 jugados, con 13 victorias y 5 empates, 30 goles a favor y 11 en contra. No obstante, números tan contundentes no reflejan el funcionamiento vistoso, veloz, intenso y ofensivo de Colombia. Y esta vez engrosó la estadística con dos rivales importantes, clasificados para la Eurocopa: España (1-0) y Rumania (3-2). El único invicto en la carrera hacia el Mundial 2026 también se mantiene inmaculado en los amistosos. Desde la asunción de Néstor Lorenzo (septiembre de 2022) la amarilla lleva 18 jugados, con 13 victorias y 5 empates, 30 goles a favor y 11 en contra. No obstante, números tan contundentes no reflejan el funcionamiento vistoso, veloz, intenso y ofensivo de Colombia. Y esta vez engrosó la estadística con dos rivales importantes, clasificados para la Eurocopa: España (1-0) y Rumania (3-2). Salvo el fenomenal Luis Díaz (crac 5 estrellas) y James, veterano ilustre, no hay nombres rutilantes, sí muchos buenos elementos. Pero todos los jugadores levantaron su nivel. Y aunque ya no es un chico, la aparición de John Córdoba es una noticia de bulto. El colectivo supera la individualidad. Hay un clima de fantástica convivencia interna en el grupo y eso se nota en el juego. Los hinchas ya sueñan con ganar la Copa América. Arriba de todos en el podio de los que han crecido.

Jhon Arias celebra su gol contra Rumania. Foto:AFP Compartir

* Se viene Chile. Hay entusiasmo en la patria de Neruda. En solo dos partidos, el nuevo DT Ricardo Gareca encendió la ilusión. Chile venció a Albania (modesto rival, pero también clasificado a la Euro de Alemania) 3 a 0 y cayó con Francia 3 a 2. Sin embargo, lo trascendente fueron las formas. Gustó su juego. Gareca defiende el fútbol atildado, de buen tratamiento de balón, como implementó en Perú. Y Chile tuvo pasajes más que interesantes. “Más allá de los resultados, la Roja sacó algo en limpio de cara al futuro: volvió a ser un elenco competitivo, algo tan importante como ganar. Luego del duelo ante Albania, el escollo creció un par de escalones al enfrentarse con el poderoso Francia. En Marsella, el equipo nacional dejó sensaciones que invitan a mirar el vaso medio lleno”, escribe Carlos Tapia en La Tercera, bajo el título ‘La Roja le complica la existencia al subcampeón del mundo’. El primer gol ante los bleus es un reflejo de lo que buscará Gareca: una lujosa sucesión de toques de primera con magnífica definición de Marcelino Núñez. Gol para encuadrar. A Gareca le viene de perlas la Copa América para enfatizar su idea.

* El Brasil de Dorival. Arrancar un ciclo frente a Inglaterra en Wembley es de valientes. Dorival Júnior lo aceptó y venció Brasil 1 a 0 con gol de Endrick, el jovencito de 17 años que en junio pasará al Real Madrid. Salvo Paquetá, Rodrygo, Raphinha y Vinícius, toda una cantidad de nombres nuevos. Es otra Seleção. Luego igualó 3-3 con España en el Bernabéu. No hay duda de que Brasil levantará ese sexto puesto que ocupa en el premundial. Hasta vuelve a ser uno de los favoritos para la Copa América. Dorival es un ganador (conquistó la Libertadores con Flamengo, amén de otra docena de logros). Y ganó un goleador para década y media con Endrick, quien también le marcó a España.

El defensa de la selección brasileña Lucas Lopes Beraldo (d) comete penalti sobre Dani Carvajal. Foto:EFE Compartir

* El Perú de Fossati. “Yo creo que una palabra puede resumir todo: esperanza. Estoy contento y esperando que continúe todo igual”, declaró Juan Carlos Oblitas, excrac y actual director deportivo de la Federación Peruana. “La gente se ha vuelto a enganchar, necesitaba simplemente una pequeña chispa”, agregó. Se refería al estreno de Jorge Fossati como seleccionador, con dos triunfos, nada del otro mundo: 2-0 a Nicaragua (134 del ranking mundial) y 4-1 a la República Dominicana (puesto 150). Pero para una selección que va última en la eliminatoria y venía en una dinámica perdedora, es alentador. “Fossati está subordinando el juego a la posibilidad de ganar, levantar el ánimo y cohesionar un grupo. Este es un proceso de reconstrucción. Y ha incorporado algunos jóvenes nuevos”, dice el colega Ricardo Montoya. Otro que seguramente crecerá. O va a dar más pelea.

* Argentina sigue probando. No obstante ser campeón de América y del mundo, Scaloni no se conforma, sigue buceando valores nuevos. Ante Costa Rica jugó por primera vez el arquero Walter Benítez y con él suman 47 debutantes desde que asumió el DT, en septiembre de 2018. Argentina, sin Messi, venció con autoridad a El Salvador 3-0 y a Costa Rica 3-1, estirando su racha de victorias. “Me sobran jugadores”, señaló, en el sentido de que le será difícil armar una lista de 23 nombres para la Copa América teniendo tanto material. Siguen en altísimo nivel algunas figuras como Mac Allister, ‘Cuti’ Romero, De Paul, Otamendi, volvió al gol Lautaro Martínez, sacándose un karma de encima y por fin jugó de entrada Garnacho.

Festejo del gol de Alexis MacAllister contra Costa Rica. Foto:Getty Images via AFP Compartir

* Bolivia, una de cal y otra de... “Estoy encontrando el equipo”, adelantó Antonio Carlos Zago, el conductor brasileño de Bolivia. Que le iba ganando bien a Argelia (42 del escalafón) 2-1 hasta el minuto 79 y terminó perdiéndolo 3-2. Aún tienen los bolivianos esa fragilidad para sostener un resultado. Pero hubo elementos positivos. Luego venció a Andorra 1 a 0. También va a evolucionar en su juego. A Zago le gusta el buen fútbol. El problema es que Bolivia, junto a Perú, son los dos países que casi no producen jugadores, y esa es una barrera infranqueable. “Sí vamos a mejorar, el problema es que, del uno al diez, los otros suben siete u ocho, Bolivia mejora dos”, dice con cierta resignación Priscila Pérez, periodista de La Razón, de La Paz.

* Uruguay bajó dos casilleros. “La selección dejó una sensación de vacío que no había expresado antes con Bielsa. La derrota ante el campeón de África fue un golpe”, opina Luis Inzaurralde, del diario El Observador, de Montevideo. “Esto viene atado a lo que ocurrió el sábado pasado en Bilbao ante País Vasco, donde quedó evidenciado que la brecha entre titulares y suplentes es enorme”, amplía el columnista uruguayo. Uruguay empató 1-1 con la selección del País Vasco (jugadores del Athletic de Bilbao y la Real Sociedad), y luego, en Francia, cayó ante Costa de Marfil 2-1. Es como que lo devolvieron a la tierra al combinado uruguayo. Pero está segundo en la clasificatoria mundialista y estamos persuadidos de que no se caerá.

* Ay, Ecuador... Un triunfo interesante sobre Guatemala, que el nombre del rival minimiza, y luego una derrota ante Italia 2-0 hablan de una excursión no del todo idílica por Estados Unidos. Porque otra vez cuando aparece un rival ilustre por delante se cae la estantería. Y no era una Italia brillante, en absoluto. Pero Ecuador no tuvo respuestas futbolísticas, jugó sin un delantero de área (le faltó Enner Valencia) y aparecieron nuevamente las dudas en cuanto al funcionamiento, las críticas al entrenador catalán Félix Sánchez. El hincha lo ve como un equipo capaz de todo, le exige ganar la Copa América (sí, tal es el nivel de exitismo). Pero es preciso recordar que también había ilusión en Brasil 2021 y en Catar 2022, y fueron dos fracasos gordos. El escándalo del cabaret en Nueva York le echó más tierra encima.

Paraguay no jugó, pero el nuevo conductor –Daniel Garnero– genera ilusión, y le aparecieron algunos talentos como Diego Gómez, Julio Enciso, Ramón Sosa, tiene a Micky Almirón y Gustavo Gómez. Subirá. Y Venezuela sigue con buena salud. Se viene una Copa América espectacular.

Último tango...

Jorge Barraza

Para EL TIEMPO

@JorgeBarrazaOK

