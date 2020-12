Todo lo que debe saber de la Conmebol eLibertadores 2021

EA Sports y Conmebol anunciaron los detalles de la tan esperada primera edición de los eLibertadores después de la suspensión del evento la temporada pasada debido al impacto de la covid-19 en todo el mundo.

Este nuevo torneo expandirá EA Sports Fifa 21 Global Series y ofrecerá a los jugadores y fanáticos del fútbol de América del Sur una nueva forma de interactuar con sus futbolistas favoritos y conectarse con la Libertadores a través de la competencia de deportes electrónicos de élite. Conmebol eLibertadores se basará en la reputación de la liga de ofrecer el mejor fútbol suramericano de su clase, extendiendo la emoción y la emoción de su apasionada base de fanáticos a través del campo virtual. La competencia también crea aún más oportunidades para que nuestros jugadores de EA Sports Fifa se conviertan en campeones.



Le puede interesar: (Futbolistas de Junior jugaron contra América con síntomas de covid-19).



En su edición inaugural, los jugadores pueden competir por un premio acumulado de US$ 100,000, y los tres mejores jugadores de cada plataforma obtendrán asientos directos en el playoff de América del Sur. ¿Crees que tienes lo necesario para levantar el trofeo en nombre de tu equipo de fútbol favorito? Sigue leyendo para descubrir cómo puedes convertirte en el primer Campeón eLibertadores de la Conmebol.

Cómo calificar y registrarse:

¡Hay varias formas para que los jugadores de los países elegibles compitan en la L eLibertadores! Los jugadores que recién comienzan su viaje competitivo de FIFA y que no están verificados por FUT Champions o no se han registrado para FIFA 21 Global Series pueden comenzar compitiendo en la Fase I en línea.



Los jugadores que se hayan registrado para FIFA 21 Global Series y estén verificados en FUT Champions son automáticamente elegibles para competir en la Fase II en línea.



También lea: (Inminente llegada de Reinaldo Rueda a la Selección Colombia).



¿Aún no se ha registrado para Fifa 21 Global Series? Puede registrarte en FUTChampions.com hasta el 31 de diciembre de 2020 a las 11:59 p.m. PDT y ser verificado hasta el 31 de diciembre de 2020. Para competir en el Clasificatorio de la Fase II de eLibertadores, consulta las Reglas Oficiales de la Serie Global FIFA 21 para conocer todos los detalles. y requisitos de elegibilidad.



Con información de oficina de prensa*