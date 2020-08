Un equipo de fútbol completo entró en cuarentena por la covid-19

Toda la plantilla del Rapid de Viena, subcampeón de la Bundesliga austríaca y uno de los históricos del fútbol europeo, se encuentra en cuarentena tras dar positivo por COVID-19 uno de sus jugadores.

"Como parte de una prueba semanal regular de COVID-19 en el campo de entrenamiento en Bad Tatzmannsdorf, hubo una prueba débilmente positiva en un jugador", anunció el club, que preparaba la temporada en un complejo especialmente acondicionado en esa localidad balneario cerca de la frontera con Hungría.



Le puede interesar: (Porto no quiere soltar a Díaz: lo habría tasado en millonaria cifra)



El equipo ha concluido sus entrenamientos allí y el personas del hotel en el que se alojaba el Rapid será sometido a pruebas para conocer si hay más contagios.



El Rapid abandonó Bad Tatzmannsdorf este jueves al mediodía y todos los jugadores y personal técnico afectados se han impuesto una cuarentena y se han suspendido tanto un amistoso previsto para el viernes como las citas con los medios.



El jugador que dio positivo -al que no se identifica- ha sido trasladado a Viena de forma aislada en un minibús. El club asegura que no puede ofrecer más información y se limitó a decir que en los próximos días en Viena -presumiblemente la próxima semana- solo se permitirá "el desplazamiento a los entrenamientos y el regreso a casa".



Este positivo puede afectar al equipo cuando en menos de tres semanas tiene las rondas clasificatorias previas para la próxima edición de la Liga de Campeones.



EFE