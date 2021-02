Así formarían Colombia y Brasil, sin los jugadores de Inglaterra

Si los jugadores de Colombia y Brasil que prestan sus servicios a clubes de Inglaterra no pueden disputar el enfrentamiento entre ambos elencos el 26 de marzo en la eliminatoria al Mundial de Catar 2021, las titulares serían bien distintas.

Una regla expedida por la Fifa sobre el préstamo de los jugadores de Portugal y suramericanos a las selecciones de su país para los juegos tiene en vilo a los colombianos y con dolor de cabeza al DT, Reinaldo Rueda.



Según la entidad los clubes de la Liga Premier no están obligados a liberar a los jugadores, debido al peligro que tiene el desplazamiento por el tema de la pandemia del nuevo coronavirus, pro si lo hacen a su regreso deberán de pagar una cuarentena, por lo que no se sabe si los conjuntos expondrán no contar con ellos en los torneos locales.



Mientras eso se define, pues habría que pensar cómo alinearían Colombia y Brasil para ese compromiso clave para ambos conjuntos.



Colombia tendría en el aro a David Ospina (Nápoles); Stefan Medina (Monterrey), Jeison Murillo (Celta), Jhon Lucumí (Genk) y Johan Mojica (Elche).



El medio campo estaría integrado por Wílmar Barrios (Zenit), Matheus Uribe (Porto) y Edwin Cardona (Boca Junior), mientras que adelante figurarían Juan Cuadrado (Juventus), Luis Muriel (Atalanta) y Duván Zapata (Atalanta).



Brasil, por su parte tendría a Weverton (Palmeiras), en el arco. La defensa estaría integrada por Lodi (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Felipe (Atlético de Madrid) y Danilo (Juventus).

El medio campo iría con Casemiro (Real Madrid), Arthur (Juventus) y Bruno (Luyon), y adelante: Everton (Benfica) y Neymar (PSG).



