Tite confiesa que Brasil tuvo serias dificultades con Venezuela

El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', admitió este viernes las dificultades que tuvo el equipo para derrotar a Venezuela (1-0), en las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022, y reconoció la falta que hizo Neymar, baja por lesión, en el uno contra uno.

"En un lance individual, él hace aquello que nadie imagina. Tiene la clarividencia para hacerlo", dijo el técnico brasileño en la rueda de prensa posterior a la corta victoria por 1-0 sobre la Vinotinto, en el estadio Morumbí de Sao Paulo.



Le puede interesar: (La peor derrota de Colombia como local en la eliminatoria)



"Pero tenemos saber trabajar. Fuimos campeones de la Copa América (de 2019) sin él, sintiendo su falta. Es inevitable", completó en referencia todavía a Neymar.



El delantero del París Saint-Germain llegó a formar parte de la lista de Tite para esta doble jornada de eliminatorias mundialistas ante Venezuela y Uruguay, pero tuvo que ser desconvocado en la víspera al no recuperarse a tiempo de su lesión en el abductor.



El seleccionador brasileño admitió, en este sentido, las dificultades que tuvo este viernes la Canarinha para sacar adelante el partido y sumar los tres puntos ante el combinado que dirige el portugués José Peseiro.



"Necesitamos, sí, del lance individual en algún momento. En el primer tiempo fuimos un embudo, no dimos la anchura suficiente al campo. Y ahí fue un poco difícil, sin tener esa jugada de quebrar la marcación adversaria en una jugada individual", expuso.



No obstante, resaltó que el único tanto del encuentro, obra de Roberto Firmino en el minuto 66, llegó a raíz de una buena triangulación entre líneas de Lucas Paquetá y Everton Ribeiro, quien puso el centro al área que derivó en el tanto del delantero del Liverpool.



A pesar del juego pobre de la pentacampeona del mundo, Brasil camina con paso perfecto en las eliminatorias suramericanas del Mundial de Catar 2022, con tres victorias en tres jornadas, y es líder en solitario con nueve puntos, dos por encima de Argentina.



En las dos primeras jornadas ganó a Bolivia por 5-0 y a Perú en Lima por 2-4. El próximo martes se medirá en Montevideo a Uruguay, que este viernes venció con autoridad a Colombia por 0-3, en Barranquilla.



EFE