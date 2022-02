Tite dijo este viernes que cerrará su "ciclo" al frente de Brasil una vez culmine su participación en la Copa del Mundo de Catar-2022, a la que el 'scratch' ya está clasificado y donde buscará su sexto título mundial.

La despedida de Tite

Tite, técnico de Brasil.

"Voy (a estar en el cargo) hasta el final del Mundial. No tengo por qué mentir aquí", dijo el entrenador, de 60 años, en una entrevista con el programa Redação del canal 'SporTV'.



Al mando de la 'Seleção' desde junio de 2016, Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como Tite, intentará poner fin a su mandato ganando la sexta corona mundial en el torneo que se disputará entre noviembre y diciembre próximos.



"No quiero vencer de cualquier forma. Gané todo en mi carrera, sólo me falta el Mundial", señaló.



Tite tomó las riendas de un Brasil que tropezaba, bajo el comando de Dunga, en la eliminatoria sudamericana para el Mundial de Rusia 2018 y que, contra todo pronóstico, fue eliminado en la primera fase de la Copa América Centenario disputada en Estados Unidos en 2016.



Los brasileños no caían en primera ronda del torneo sudamericano de selecciones desde Argentina-1987. El mazazo se unió a una herida fresca para entonces y que aún hoy magulla el orgullo brasileño, la derrota 7-1 ante Alemania en semifinales del Mundial que albergaron en 2014.



Impulsado por sus triunfos con el Corinthians de Sao Paulo, con el que ganó las ligas brasileñas de 2011 y 2015 y la Libertadores y el Mundial de Clubes de 2012, el experimentado entrenador enderezó el camino de la 'Canarinha' y la llevó al Mundial del 2018. Ahora, tras el de 2022, dirá adiós.



