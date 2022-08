Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo en la que 32 selecciones se verán las caras en busca de la gloria.

A finales de mayo, Kylian Mbappé calentó el ambiente del torneo al decir que el fútbol de naciones de la UEFA es 'mejor' que el de la Conmebol.



"El fútbol en Sudamérica no es tan avanzado", dijo el delantero francés.



En su momento, 'Dibu Martínez' y Lionel Messi le respondieron al hombre del PSG hablándole de lo 'difícil' que es jugar en Colombia.



Ahora, el turno de replica fue para el entrenador de Brasil, Tite.



'En Colombia, que no podés ni respirar...'



"Bolivia, en La Paz, Ecuador, con 30 grados, Colombia, que no podés ni respirar... Ellos juegan siempre en canchas perfectas, mojaditas, y no saben lo que es Sudamérica. Cada vez que viajas a la Selección son dos días entre ida y vuelta, estás agotado y no podés entrenar mucho", le había dicho Emiliano 'Dibu' Martínez, sobre las declaraciones de Mbappé, a 'TyC Sports'.



"Cuando un inglés va a entrenar con Inglaterra, en media hora está en el predio. Que vayan a Bolivia, Colombia, Ecuador a ver qué tan fácil es para ellos", concluyó.



Luego, Lionel Messi, aportó su postura al debate:



"Obviamente fuera del entrenamiento hablamos, pero en esta ocasión no hablamos. No vi cómo lo dijo, ni qué dijo. Pero muchas veces lo hablamos con los chicos de España, cuando volvíamos de una Eliminatoria y decíamos, sabes lo difícil que sería para ustedes clasificar al Mundial si tuvieran que ir a jugar allá. En Colombia, la altura..., el calor, Venezuela... Todos tienen un condicionante diferente que hace que sea muchísimo más difícil y aparte que son grandes selecciones, con grandes jugadores y el fútbol cada día está más igualado sea cual sea el rival", explicó el '10' argentino.



'No tenemos a ningún rival que te dé un respiro'

Tite, entrenador de la Selección de Brasil, en conferencia de prensa antes del amistoso contra Colombia, en Miami, del 6 de septiembre del 2019. Foto: EFE - Giorgio Viera

“Tal vez (Mbappé) esté hablando de enfrentamientos de la Nations o de los amistosos europeos, pero no de las Eliminatorias para la Copa del Mundo. No tenemos que jugar contra Azerbaiyán. No tenemos a ningún rival que te dé un respiro”, dijo Tite de entrada, durante su reciente entrevista con 'ESPN'.



"Hablé hace poco con un columnista uruguayo y me dijo: 'Jugar en Bolivia es muy difícil. Jugar en Cochabamba es muy difícil. Jugar en Uruguay es muy difícil...'. Seguramente, Mbappé no tiene en cuenta esa condición, no sabe de esta dificultad, no la buscó", complementó.



"Las Eliminatorias (en Sudamérica) tienen un grado de dificultad mucho mayor que la fase de grupos de la clasificación europea", concluyó.

