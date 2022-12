Brasil fue eliminado por Croacia en el Mundial de Qatar en la tanda de penaltis, algo que lamentaron los aficionados de ese país, que tenían la esperanza de que se consiguiera la sexta estrella.

Tite, el DT, dejó de ser el orientador del equipo y en Brasil ya analizan varias hojas de vida para reemplazarlo.

Brasil fue eliminado por Croacia en el Mundial de Qatar en la tanda de penaltis, algo que lamentaron los aficionados de ese país, que tenían la esperanza de que se consiguiera la sexta estrella.

Ileso





Mientras tanto, Tite pasa sus días en su casa de Río de Janeiro, pero no de la mejor manera, pues mientras caminaba fue asaltado.



El técnico salió a dar un paseo cerca de su casa en la zona de Barra de Tijuca, al otro extremo de la ciudad, cuando fue abordado por un sujeto que lo reconoció.



El ladrón no solo lo despojó de sus pertenencias, sino que le echó en cara la pronta eliminación en Qatar.



El periodista brasileño Ancelmo Gois en su blog advirtió que Tite no sufrió “daños físicos”.



El periodista brasileño Ancelmo Gois en su blog advirtió que Tite no sufrió "daños físicos".





