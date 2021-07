Tite piensa en ganar el título sin importar el rival en la final

El técnico de la selección brasileña de fútbol, Adenor Leonardo Bacchi 'Tite', descartó que tenga preferencia por algún rival específico para la final de la Copa América 2021 que la Canarinha disputará el sábado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

"Respeto mucho el trabajo de los técnicos de los equipos y las selecciones. No queremos ganarle a nadie específico, queremos es merecer esa victoria y por eso no tengo preferencias de uno o de otro rival", declaró Tite.



En la final del próximo sábado en el mítico Maracaná, Brasil esperará al vencedor de la otra semifinal, que la disputarán este martes Argentina y Colombia en el estadio Mané Garrincha, de la capital Brasilia.



El único gol del partido que enfrentó este lunes en el estadio 'Nilton Santos' de Río de Janeiro a los finalistas de la anterior edición del torneo de selecciones más antiguo del mundo fue convertido por el creativo Lucas Paquetá a los 34 minutos del primer tiempo.



"Buscamos el dominio y el control, que son situaciones diferentes. Eso se podía haber traducido en goles y tener un marcador mejor, pero faltó efectividad", opinó Tite.



El entrenador destacó también el trabajo del cuerpo técnico y médico con la preparación física para recuperar al grupo que tuvo un "desgaste" al jugar todo el segundo tiempo ante Chile en los cuartos de final con 10 jugadores y en menos de 72 horas enfrentar a Perú.



Sobre la titularidad de Éderson como portero, después de la rotación que había experimentado en los partidos anteriores, Tite argumentó: "Tenemos tres grandes y extraordinarios porteros. Ninguno es mejor que otro, pero el momento es importante para la elección" y por eso todavía no tiene decidido quien actuará en la final.



EFE