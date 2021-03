Egan, sin problemas, sigue con opciones de podio en Tirreno Adriático

Mads Würtz se impuso en la quinta etapa de la Tirreno Adriático, disputada este lunes entre Castelraimondo y Lido di Fermo, de 169 kilómetros, en la que Tadej Pogacar defendió el liderato y el colombiano Egan Bernal sigue en la cuarta casilla.

La jornada se caracterizó por una fuga que fue integrada por Simone Velasco, Mads Würtz Schmidt, Emils Liepins, Jan Bakelandts, Brent van Moer y Nelson Oliveira, quienes llegaron a tener más de tres minutos a su favor.



Le puede interesar: (Egan: las reales opciones de terminar en el podio de Tirreno-Adriático)



Los esfuerzos de los ciclistas de equipos de los embaladores fueron infructuosos, pues no se llevó a cabo la cacería con los escalados.



Por eso quedó en el aire la ilusión de la victoria de Fernando Gaviria, que este año no ha estrenado su palmarés y este lunes era una buena opción, pero no dio los frutos el trabajo.



Pogacar estuvo tranquilo, acompañado por sus coequiperos, que lo llevaron siempre a los tiempos de adelante.



La carrera quedó para definirse este martes en la contrarreloj, en la que Bernal tiene la esperanza de superar a Mikel Landa, tercero, a quien tiene a 30 segundos.



El tema no se ve fácil, pues son solo 10 km y el colombiano tendría que descontar tres segundos por kilómetro, como mínimo.



La carrera terminará este martes con el tramo con salida y llegada en San Benedetto del Tront, de solo 10 kilómetros, una contrarreloj individual.





Deportes