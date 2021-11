Terror en pleno partido: hubo tiroteo y le dispararon a uno de los técnicos

La expectativa por el desarrollo de la última fecha de la Tercera División del fútbol argentino terminó empañada por un lamentable hecho de violencia.



En el juego entre Huracán Las Heras, de Mendoza, y Ferro Carril Oeste, de General Pico, un tiroteo que pareció darse a las afueras del estadio General San Martín llevó a la suspensión del partido a poco más de 10 minutos del final.



Por lo que se alcanza a ver en los videos del momento, que se han vuelto tendencia en redes sociales, el sonido de las detonaciones llevó a que los jugadores, entrenadores y árbitros salieran corriendo hacia los camerinos. Los hinchas tuvieron que refugiarse en la parte baja de las gradas.

Lo más preocupante del caso es que Mauricio Romero, entrenador de Ferro, el club visitante, fue alcanzado por una bala que impactó en su hombro y lo obligó a ser trasladado de emergencia a un hospital.



Afortunadamente, según informó la prensa local, el exfutbolista de equipos como Lanús y Colón fue dado de alta prontamente y no presenta ninguna lesión de gravedad.



"Tengo ardor en la zona, la bala me pasó por el medio de la axila, tuve mucha suerte. Lo importante es que llegué a mi casa tranquilo y que dentro del plantel no tuvimos heridos", declaró Romero en la mañana de este martes en diálogo con ‘Radio La Red’.



(Le puede interesar: Mohamed Salah será una materia en los colegios de Egipto).

Esto pasó en Huracán Las Heras- Ferro de General Pico La Pampa. Locura total pic.twitter.com/CPwLucZ0DL — Deborah María Puebla (@Debih_22) October 31, 2021

El momento en el que Mauricio Romero DT de @FerroDeLaPampa recibe el disparo en Huracán Las Heras @TorneoFederalA La barbarie tomó de rehén una vez más, al ascenso. No hay garantías...estamos en manos del delito.... pic.twitter.com/BX4aUHvzt0 — Nestor Clivati (@nestorclivati) November 1, 2021

Según dijo Roberto Munives, director de la Policía de Mendoza, todo indica que el incidente ocurrió fuera del estadio pues “se hicieron pericias y no hay indicios de que hubo tenencia de armas dentro del estadio. No hubo simpatizantes de Ferro y todos hacen referencia que el partido se venía desarrollando con normalidad”.



Hasta el momento, ya han sido detenidos nueve sujetos que parecen estar implicados en el indignante hecho.

Cuando el fútbol es lo de menos

Aunque todavía no hay mayores indicios sobre lo sucedido, el fantasma de los peores hechos de violencia alrededor del fútbol en Argentina ha revivido para gran parte de la sociedad.



“De una vez por todas, los dirigentes de nuestro fútbol argentino deben tomar medidas ejemplificadoras que nos permitan seguir creyendo en este deporte. La sanción ya excede lo deportivo, requiriendo una decisión política que castigue con severidad los inusitados acontecimientos”, imploró Ferro Carril Oeste - General Pico en un comunicado oficial.



(Le recomendamos: Zlatan Ibrahimovic: el ‘9’ que robó bicicletas y se proclamó como un ‘Dios').

🇳🇬 COMUNICADO OFICIAL 🇳🇬 pic.twitter.com/OCRW9jY3AQ — Ferro Carril Oeste (@FerroDeLaPampa) November 1, 2021

De parte de la escuadra local, aseguraron que “el club está trabajando para colaborar con la investigación y se manifiesta profundamente dolido por el hecho que se constituye en una penosa mancha”.



Además, según adelantaron los periodistas Augusto Sciutto y Federico Acosta, el presidente de Huracán Las Heras habría renunciado por la dimensión de lo sucedido.

Nuestra intención como institución es el pedido de disculpas a todos los que ayer estuvieron presentes y les tocó vivir lamentables hechos de violencia. Hinchas, socios, dirigentes, periodistas, y principalmente al club Ferro. Es un dolor profundo todo lo sucedido. pic.twitter.com/XysmTV9tYA — C.A. Huracán Las Heras (@prensahuracan) November 1, 2021

El problema es de la sociedad, es mucho más profundo FACEBOOK

TWITTER

"Da mucha lástima lo que se vive en el país, los hechos de inseguridad. Ojalá que esto sirva para que se tomen soluciones rápidas y concretas", expresó Mauricio Romero, el entrenador herido durante el escándalo.



Tras lo sucedido, en el olvido quedó que Huracán iba ganando 3-1 y que ninguno de los clubes tenía opciones de disputar alguna opción de ascender a la Primera B Nacional.



A la espera de mayores detalles, las autoridades de Mendoza estarían evaluando reforzar el esquema de seguridad para la semifinal de la Copa Argentina de este miércoles entre Boca Juniors y Argentinos Juniors que se desarrollará en el estadio Malvinas Argentinas, de dicha ciudad.

Más noticias

La fortuna de Elon Musk duplica la de Bill Gates y supera el PIB de su país

El juego del calamar: irreconocibles, así se ven los actores en la realidad

MasterChef: Carla Giraldo contó que grabaron 4 versiones de la final

Carlos 'Pibe' Valderrama sorprende con su cambio de 'look'

Falcao envía sentido mensaje al 'Kun' Agüero

Tendencias EL TIEMPO