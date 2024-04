Tío de Luis Rubiales revela datos privados escandalosos: 'Está obsesionado con el sexo'

Luis Rubiales está siendo investigado en España tras ser acusado de presunta corrupción. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) fue detenido el miércoles y poco después puesto en libertad en el aeropuerto de Barajas tras adelantar su regreso a España desde República Dominicana, con lo que ahora queda a la espera de ser citado por la jueza que lo investiga.

Según un oficio que obra en el sumario, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sospecha que la RFEF, durante la época de Luis Rubiales como presidente, habría contratado a la constructora Gruconsa para las obras de la entidad a cambio de que esta realizase pagos a una sociedad administrada por su amigo Francisco Javier Martín, conocido como Nene.

Foto:Archivo particular Compartir

Rubiales y Martín, según ese oficio, "pretenderían continuar recibiendo beneficios, aparentemente no justificados en la actualidad, de los nuevos proyectos conseguidos por Gruconsa, que se encuentren vinculados directa o indirectamente a la RFEF". De hecho, la UCO cita un proyecto de esta constructora en Arabia Saudí.

Fuertes acusaciones del tío de Rubiales

Juan Rubiales, tío de Luis Rubiales, habló este jueves en los micrófonos de La mirada crítica sobre la polémica en la que fue salpicado su sobrino, a quien se le podría acusar por cuatro delitos diferentes, y reveló detalles de su estado actual tras regresar a España.

"Él está enrabietado, frustrado, enfadado con el mundo. Con un ataque de soberbia de decir 'me están poniendo contra la pared. Yo con lo que he sido y soy' y sabe que miente porque es un mentiroso compulsivo", dijo.

Luis Rubiales, en una declaración en la Fiscalía en septiembre de 2023. Foto:EFE Compartir

Sobre su despido como jefe de gabinete de Rubiales sentenció: "Me dice que hay que buscar una forma para que a su padre le llegue dinero. Me dijo 'vete de aquí tío, no te quiero volver a ver, ya sé de qué vas'".

El despido se dio a través de un "con un correo electrónico a las diez y media de la noche", y "lo último que sé de él es que me entero de que dijo 'si la cosa se pone mal vamos a acusar a mi tío que era jefe de gabinete'".

Luis Rubiales Foto:EFE Compartir

Juan describe a su sobrino como "embustero compulsivo" y un "hombre ambicioso, obsesionado por el dinero, el lujo, el sexo, por las grandes bacanales gastronómicas…"

Y agregó: "¿Cuál es el camino que él elige? El poder. Y a través de ahí conseguir el dinero, el sexo. Por eso he dicho que necesita ayuda psicológica y seguramente un plan de reeducación social porque es autoritario, machista, por momentos racista… Tiene todos los perfiles del personaje que podríamos definir como un típico Torrente".

Además, reveló detalles de cómo Luis Rubiales intentó buscarlo para pedirle perdón: "Me fui a la Fiscalía anticorrupción. El día de antes que voy a declarar, a través de un hermano se pone en contacto conmigo y dice que quiere mantener una reunión conmigo, que me pide perdón".

Real Federación Española de Fútbol Foto:EFE Compartir

Sobre el supuesto dinero investigado señaló: "Un día estamos en el despacho y él dice: 'tenemos que empezar a hacer una bolsa de dinero para repartírnosla por si la cosa va mal'. Y yo le dije que no quiero saber nada de esto. Él me dijo: 'Es muy duro ver pasar millones por tus manos y que no se te pegue nada'".

DEPORTES