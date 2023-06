James Rodríguez ha vuelto a tener protagonismo en los últimos días, debido a la entrevista que ofreció en el canal Win Sports, en donde habló de su futuro, de la Selección Colombia y del Fútbol profesional Colombiano.



Uno de los temas que más levantó ‘espinas’ en el país, se dió cuando el volante 10 fue consultado por los mejores jugadores que ha tenido la Selección Colombia a lo largo de los años, sin titubear, James dio su top 3 y nombró a dos de sus compañeros de la tricolor.



“En el orden que los quieran poner: Falcao, David Ospina y yo”, explicó James Rodríguez.



Pero el ranking de los tres mejores jugadores de la Selección Colombia no cayó bien en los oídos de Faustino Asprilla, quien salió a hablar del tema que se hizo polémica en los últimos días en el país y con ‘gran tacto’ le envió un recado a James Rodríguez.

"Hay que explicar que la historia del fútbol colombiano es grande y extensa. Los que él menciona fueron los mejores en su época, pero en la mía, los mejores eran el ‘Pibe’ (Valderrama), Freddy (Rincón), (René) Higuita. Para su generación son los que él dijo, pero para los de mi generación son otros”, señaló el ‘Tino’ en Día a Día.

Historial de controversia

James Rodríguez podría cambiar de equipo y el 'Tino' se pronunció al respecto. Foto: EFE

En 2022 Asprilla, que es comentarista de fútbol en un canal de televisión internacional, se fue con todo contra James en los partidos amistosos de la Selección Colombia contra Guatemala y México. En esa oportunidad, el Tino lanzó comentarios sobre James.



“James es un jugador que divide mucho porque venía sin jugar mucho tiempo. Contra Guatemala marcó un gol, que es lo que uno le pide a ellos. Contra México no se vio tan bien porque se jugó ritmo muy elevado y se le notó la falta de minutos. Eso es normal”, aseguró el exdelantero.



“Que se sienta cansando para un segundo partido. El futuro en la Selección depende él. Está en un club nuevo y si suma minutos estará siempre", sentenció Asprilla.



En el 2022 hubo otro desencuentro. 48 horas después de la eliminación de Colombia del camino al Mundial de Catar, el Tino criticó a James.



"James difícilmente vuelva a la élite. Además, él tiene una lesión. James no puede jugar 10 partidos seguidos. Es muy difícil que un equipo grande lo contrate cuando juega dos partidos, descansa tres y vuelve y juega dos. Yo creo que a James no lo volveremos a ver en la élite".

'Dejar de farandulear'

James Rodríguez con Real Madrid Foto: EFE

En 2021, cuando James estaba en el Everton, el Tino dijo en ESPN: “Cualquier club interesado en él dirá: ‘Muéstrenme a ese jugador’. Y cuando revisan, se dan cuenta que juega un partido y se lesiona dos”.



Ese año hubo otra polémica declaración del Tino, a propósito de que James quedó afuera de la Copa América de Brasil.



"Tiene que entrenarse bien, no farandulear más. Debe hablar menos y jugar más, es lo único que debe hacer”, dijo en ese entonces.



Pero por esos mismos días, el Tino también reflexiono que los compañeros de la Selección no respaldaron a James,



"Es increíble que ningún jugador de la Selección Colombia haya salido a defender a James, haya salido a respaldarlo y decirle: ‘Te estamos esperando’”, señaló Faustino Asprilla en ese entonces, y contó su caso: “A mí me pasó en las eliminatorias para el mundial de 1994. Acuérdense que yo peleo porque no juego, yo estaba ofendido, también hice las burradas que hizo James y salí bravo, peleé. En Barranquilla les dije a Maturana y al ‘Bolillo’: ‘Yo no vengo aquí a ver jugar a nadie y me voy de la selección’ y me respondieron ‘Ah bueno, váyase’”.

'Todo al revés'

En 2020 Faustino Asprilla criticó duro a James Rodríguez por su traspaso al Everton, un club del que dijo que "no pasa de la mitad de la tabla", y manifestó que el centrocampista del Real Madrid "hace todo al revés".

"No se quiso quedar en el Bayern (para la temporada 19/20) que porque hacía mucho frío, se devuelve para el Real Madrid a chupar banca y termina en el Everton. Yo creo que hace más frío en Liverpool", afirmó Asprilla en el programa 'Blog Deportivo' de la emisora Blu Radio.

'Amistad con Ronaldo'

Más atrás, en 2016, el Tino visualizaba que a James le afectaba su amistad con Cristiano Ronaldo.



"Lo último que estoy viendo de James, que lo respeto, lo quiero mucho y es mi amigo, es que lo está perjudicando esa amistad que tiene con Cristiano Ronaldo en el Real Madrid (…), tiene los mismos gestos que tiene Cristiano cuando no le dan la pelota en la Selección. En la Selección Colombia (James) está manoteando a todos los compañeros”, dijo el exjugador del Parma, Newcastle y Palmeiras.



Además, dijo que el goleador del Mundial 2014 debía cambiar su actitud. “James lo primero que tiene que hacer es mejorar con sus compañeros, porque está jugando en un equipo de jóvenes que lo respetan y nadie se atreve a decirle nada; pero en otro equipo le meten su puño. Por lo menos en la Selección mía”, recordó.

El origen de la controversia

James se ha mantenido diferencias con los históricos de la Selección Colombia como lo son Carlos el 'Pibe' Valderrama, Faustino Asprilla y con el fallecido Freddy Rincón, con quien vivió varias controversias.



El momento más tenso de la relación de James con los históricos fue cuando Daniel Habif, un emprendedor y motivador mexicano, invitó a James, en agosto del 2021, a uno de sus programas.



En medio de esa charla, que tuvo una gran dosis de carcajadas, Habif le hace una pregunta casual a James sin saber lo que iba a generar su respuesta. "Cuál ha sido el mejor jugador de la historia de Colombia", preguntó el mexicano. "Yo", dijo James. Ahí comenzó toda la polémica.



Segundos después James quiso justificar su respuesta: "Soy alguien que confía mucho en mí y los resultados dicen eso. Hay que tener en cuenta otros jugadores que son grandes. Pibe, Faustino, Falcao".



Su postura generó la reacción crítica de los históricos de la Selección, por lo que se ha generado un distanciamiento con el futbolista que aún se mantiene.



En el caso de Asprilla, como panelista en un programa de opinión, no duda en analizar cada momento y cada declaración de James, como pasó ahora con el episodio de su 'top' 3 en el que no incluyó a los símbolos del pasado de la Selección.



DEPORTES

