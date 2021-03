Esto vale el millonario maletín que le robaron el Tino Asprilla

Faustino 'El Tino' Asprilla, exfutbolista de la Selección Colombia, ha sido tendencia en los últimos días en redes sociales luego de que reportara ser víctima de un robo en Bogotá.

(Le puede interesar: Millos vs. Nacional: historias secretas de una rivalidad histórica)



El futbolista ha relato en las últimas horas los detalles de lo sucedido. "Yo quedé a 15 metros del carro, el carro quedó con seguro. Yo creo que yo llamé al ladrón con la mente, porque dije que no pasara nada mientras iba al cajero, y vea", dijo en 'Blu Radio'.



Aprilla, además, reveló que le robaron una costosa maleta y reveló su valor. "El maletín era Louis Vuitton original. Lo compré en Londres. Ese lo compré con la plata del Desafío. Para volver a tenerlo ,voy a tener que volver al Desafío. Lo compré como a unas 78 cuotas. Cuesta como unos 8 o 9 millones" dijo.

Ese lo compré con la plata del Desafío. Para volver a tenerlo ,voy a tener que volver al Desafío. Lo compré como a unas 78 cuotas. Cuesta como unos 8 o 9 millones FACEBOOK

TWITTER

Además agregó: "Lo de adentro tenía gran valor sentimental, ahí traía la olla a presión, una parrilla para las arepas, el separador de las extensiones de mi novia y la última colección de condones del 'Tino'", comentó entre risas el exfutbolista.

(Lea además: Haaland: la historia del futbolista que es una máquina de hacer goles)



Por otro lado, el Tino contó que le van a reponer el vidrio gracias a una donación de un empresa de blindados. "El vidrio tiene un precio como de un millón y medio, pero lo bueno es que me lo donaron. Una empresa de blindados me contactó y me lo regalaron", contó.

El vidrio tiene un precio como de un millón y medio, pero lo bueno es que me lo donaron. Una empresa de blindados me contactó y me lo regalaron FACEBOOK

TWITTER

Finalmente, Aprilla dijo que ya lo han robado dos veces en Bogotá.



DEPORTES

Lo invitamos a leer además:

-Estas son las guerreras del América femenino



-Olímpicos de Tokio 2020 no recibirán a espectadores de fuera de Japón



-Hárold Rivera y sus ajustes en Santa Fe para asegurar la clasificación