Faustino Asprilla confiesa: negó un pase de gol por desquite en final Intercontinental

La Copa Intercontinental de 1999 fue la 38.ª edición del torneo y enfrentó al campeón de Europa, Manchester United, ante el campeón de Suramérica, el Palmeiras de Brasil.

En ese Palmeiras era figura el exfutbolista colombiano Faustino Aspriilla, que vivió momentos especiales en el equipo brasileño.



El Tino no olvida lo que fue su paso por ese club y este lunes recordó una vivencia especial que tuvo en dicha Intercontinental.



En el programa F360 de ESPN, el Tino reveló un suceso especial que tuvo que vivir y que pudo cambiar la historia.



El Tino contó que él evitó dar un pase que pudo terminar en gol y todo porque antes del partido un grupo de jugadores le pidió al técnico Luiz Felipe Scolari que no pusiera de titular al colombiano.

En el entrenamiento previo al partido el Tino, que ya se había enterado, hizo un gol de 40 metros, según recordó, y eso obligó al DT a alinearlo en el equipo titular.



Cuando iban 0-0, el Tino cuenta que eludió a dos jugadores en un contragolpe y a la derecha tenía a Paulo Nunes, que fue uno de los que pidió que no jugara.



En vez de darle la pelota al pie a Nunes, que estaba en posición de remate, se la titó larga para obligarlo a correr y tirar al centro y que no pudiera anotar. En esa jugada no pasó nada, pero el Tino cree hoy, tantos años después, que si le hubiera pasado la pelota bien hubiera podido ser gol y victoria del Palmeiras, que finalmente perdió.



En ese Palmeiras, Asprilla era uno de los dos extranjeros, junto al paraguayo Francisco Arce. El Tino ya ha contado que Nunes y ZInho no le pasaban la pelota.



Manchester se impuso 1-0 con gol de Roy Keane.



