El Tino Asprilla, exjugador de la Selección Colombia, criticó fuertemente el desempeño del conjunto dirigido por Reinaldo Rueda ante la derrota 1-0 con Argentina en las eliminatorias para el Mundial Catar 2022.



Asprilla quedó desconcertado por el último partido de la tricolor, por el cual quedó en difíciles circunstancias para clasificar a la mayor cita del fútbol mundial.

“La culpa que yo le veo a Reinaldo es que le faltó mano dura para apretar a estos jugadores. Creo que hay muchos de ellos que vienen jugando muy mal y vuelven y los convocan”, mencionó el vallecaucano en un programa del canal deportivo ‘ESPN’, en el cual es panelista.



(Puede leer: Selección Colombia: dardos envenenados de la prensa argentina).



Recordó su época pasada en las filas de la Selección, al lado de Leonel Álvarez, Freddy Rincón, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y otras figuras: “Nosotros jugábamos dos partidos malos y no nos volvían a llamar”.



Así se refirió a los jugadores actuales, sin dar nombres, que para él estarían con un mal desempeño y no deberían ser convocados en los próximos encuentros.

Decepción de la Selección Colombia en el partido contra Argentina. Foto: AFP

(Siga leyendo: ‘No le meten un gol ni al arcoíris’: 'Pibe' Valderrama sobre la Selección).



“Tenemos muy buenos jugadores y en sus equipos todos lo hacen bien, pero en la Selección no entiendo por qué se bloquean. Debemos encontrar unos 4, 5 o 6 jugadores de categoría que ayuden a los que aún pueden darle”, comentó.



Enfatizó en que Rueda se “metió en un problema solo al llamar a jugadores que no tienen nivel”. Eso sí, aseguró que la situación no es culpa únicamente del director técnico, pues los mismos futbolistas deben “salir adelante”.



“No puedo creer que no hayan hablado con el entrenador y decirle que no están cómodos con la posición o en la labor porque el que se hunde es el jugador. Si no le creían a Reinaldo, entonces debían juntarse y solucionarlo”, sostuvo.



(Además: La dura crítica de Alfio Basile a Colombia: 'un cagazo impresionante').

¿Qué opciones tiene la Selección Colombia para clasificar?

Tras acumular siete partidos sin hacer gol, la Selección quedó con 17 puntos en el séptimo lugar de la tabla de posiciones. Según los análisis deportivos, debe ganar los dos próximos partidos contra Bolivia y Venezuela para alcanzar la zona de repechaje y poder disputar un cupo a Catar.



Colombia vs. Bolivia tendrá lugar el 24 de marzo, mientras que el encuentro con Venezuela se llevará a cabo el 29 de marzo.



Por el momento, Brasil y Argentina ya tendrían su clasificación asegurada.

