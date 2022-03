Están por completarse 48 horas de la eliminación de Colombia del camino al Mundial de Catar y los ecos no se detienen.



En las últimas horas, a los pronunciamientos de Faryd Mondragón y Freddy Rincón, se les sumó el duro juicio que hizo otra leyenda de la Selección: Faustino, el 'Tino' Asprilla.En las críticas del exdelantero, hubo un señalado claro: James Rodríguez.

'Lo de James Rodríguez es muy triste'

El 'Tino', en su época como jugador. Foto: Instagram: @eltinoasprilla

"Estas eliminatorias fueron muy extrañas. Fueron de un nivel muy bajo. Reinaldo Rueda ya se quedó fuera de dos eliminatorias por un punto... eso es como decir: 'casi me ganó la lotería, cayó al lado de mi casa, no sirve", comentó de entrada el T'ino' en el pódcast 'Futvox Sudamérica'.



"Que apenas con 30 años esté en la liga de Catar? eso ya es pa' retirados", añadió.



Más adelante, cuestionado por el futuro del '10' de la Selección, Asprilla fue todavía más certero: "James difícilmente vuelva a la élite. Además, él tiene una lesión. James no puede jugar 10 partidos seguidos. Es muy difícil que un equipo grande lo contrate cuando juega dos partidos, descansa tres y vuelve y juega dos. Yo creo que a James no lo volveremos a ver en la élite".



