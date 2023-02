Proteo era un pastor alemán del Ejército mexicano que participaba en las tareas de rescate tras el terremoto que ocurrió el pasado 15 de febrero en Turquía y Siria, y que hasta ahora deja un saldo de al menos 42.000 muertos.

El perro murió el fin de semana pasado a causa de un derrumbe, mientras escarbaba entre los escombros. Desafortunadamente falleció uno de los canes de la secretaría de la Defensa Nacional, ahí en los trabajos, el can Proteo, en días pasados", dijo en el titular de la dependencia, Luis Cresencio Sandoval, en la conferencia de prensa matutina presidencial.



En un video del Ejército difundido en redes sociales se rinde homenaje al can rescatista con imágenes de los momentos en que buscaba entre escombros.



"Siempre fuiste un perro fuerte, trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo. Siempre te estaré recordando", dice con voz quebrada el oficial Villeda, quien trabajaba con Proteo.

El homenaje de los hinchas de Trabzonspor a Proteo



El sentimiento de agradecimiento hacia Proteo llegó este jueves al fútbol, durante el partido entre el Trabzonspor, de Turquía, y el Basilea, de Suiza, en la eliminatoria previa a los octavos de final de la Conference League. Fue el primer partido internacional que se jugó en Turquía tras el sismo.



Los hinchas del Trabzonspor elaboraron un espectacular tifo en el que le rinden homenaje a Proteo y, con él, a todo el personal que llegó a ese país a participar en las labores de rescate.

El tifo del año lo hicieron los hinchas del Trabzonspor turco frente al Basilea en la Conference League. Un rescatista con perritos en sus brazos en homenaje por su labor tras el terremoto.pic.twitter.com/TLq0BlWeLH — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) February 16, 2023



Ya el club, donde en su momento jugaron los colombianos Teófilo Gutiérrez y Hugo Rodallega, había tenido un gesto con los afectados por el terremoto, al abrir las puertas de su academia de formación para recibir al menos a 30 niños que resultaron afectados y curarles sus heridas, más otras diez niñas en la sede de Kadir Özcan, con el mismo objetivo.



