Ni Koulibaly con su golazo; ni Kanté con su exhibición; tampoco acaparó focos Kane con su tanto en el minuto 93; en general, ninguno de los jugadores que participó en el Chelsea-Tottenham fue protagonista. Pero quienes sí salieron en la foto final fueron los técnicos Thomas Tuchel y Antonio Conte, que estuvieron a un paso de llegar a las manos tras el final del partido.

Thomas Tuchel y Antonio Conte. Foto: AFP

Ambos pasaron de darse un apretón de manos amistoso antes del inicio del derbi londinense a terminar separados por sus cuerpos técnicos cuando estaban a un paso de terminar el encuentro a puñetazos.



Y es que, a lo largo de los noventa minutos, tanto Tuchel como Conte se fueron calentando poco a poco para provocar una rivalidad que tiene pinta que durará en el tiempo. Tanto Tuchel como Conte no han hecho más que desenterrar el hacha de guerra. Habrá que ver cuándo termina la pelea entre ambos, pero todo tiene pinta de que ésta no ha hecho más que empezar.



Tuchel y Conte se fueron a dar la mano. Sin embargo, algo ocurrió que se quedaron pegadas. Nunca se sabrá quién no quiso que se separaran, pero los brazos acabaron retorcidos y tanto el técnico italiano como el alemán rozaron sus caras una contra la otra. "Mírame a los ojos". Esa fue la frase que se pudo escuchar a Tuchel. Luego, fueron separados y expulsados.

La versión de Tuchel y Conte

“El árbitro me enseñó la tarjeta roja, pero no entendió la dinámica de lo que estaba pasando. Está bien, tengo que aceptarlo. Lo repito, no creo que haya ningún problema. Y si lo hay, es entre el otro entrenador y yo”, dijo Antonio Conte.



“¿Si Tuchel fue el agresor? Hay un video para entender lo que pasó. No soy pasivo. Si veo agresividad muestro agresividad”, afirmó.



Del otro lado, Tuchel, el técnico del Chelsea, intentó explicar lo que pasó: “Pienso que cuando te das la mano te miras a los ojos. Antonio (Conte) tiene otras ideas. Fue algo temperamental. Él estaba feliz por el empate, yo estaba un poco disgustado, pero nada más. ¿No sé si nos han mostrado tarjeta roja? Creo... que no era necesario, pero otras muchas cosas no fueron necesarias. Otra pobre decisión por parte del árbitro hoy", dijo.

EL APRETÓN DE MANOS QUE HIZO ESTALLAR LA BRONCA: así se cruzaron Conte y Tuchel tras el impactante 2-2 entre Chelsea y Tottenham en la #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la #PremierLeague por #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/lNzB01Dpmk — SportsCenter (@SC_ESPN) August 14, 2022

