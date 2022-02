A escasas horas de que se juegue la final de la Carabao Cup, las emociones están a flor de piel en suelo inglés. Aunque todo indique que el ambiente debería ser de jolgorio por el enfrentamiento entre el Chelsea y el Liverpool, ni siquiera sus protagonistas pueden abstraerse del difícil momento que vive la humanidad por la invasión rusa en Ucrania.



Thomas Tuchel, entrenador del equipo 'blue', dedicó unas palabras de su rueda de prensa a la situación en Europa.

Las palabras de Tuchel

Thomas Tuchel. Foto: AFP

"Está todo tan fresco que quizá el partido viene con mala conciencia. ¿Se nos permite jugar y celebrar? ¿Es esto apropiado?", se preguntó el timonel del Chelsea.



"Así es como me siento... ¿Qué ayudaría si perdemos un partido de fútbol? No lo hará... Si ayudara que el Chelsea perdiera contra el Liverpool, estaría feliz", concluyó.



La final de la Carabao Cup será a las 11:30 a.m., hora colombiana. Transmite ESPN.

