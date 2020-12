El PSG anuncia oficialmente el despido de Tuchel

El París Saint-Germain (PSG) hizo oficial este martes la destitución de su entrenador, el técnico alemán Thomas Tuchel, a medio año de que termine su última temporada de contrato con el club de la capital francesa.

El club indicó en un comunicado que la decisión, adelantada la semana pasada por los medios, se toma "tras un análisis profundo de su situación deportiva".



El presidente del PSG, Nasser Al-Kheläifi, agradeció al técnico "todo lo aportado al club", en particular su energía y pasión en el trabajo, según esa nota en la que no se confirma el nombre de su sucesor.



Tuchel, de 46 años, llegó al banquillo del club parisiense en julio de 2018 como sustituto del español Unai Emery y tras haber dirigido durante tres años al Borussia Dortmund.



En ese tiempo, tal y como recordó el PSG, ha acumulado 95 victorias, doce empates y 20 derrotas, en todas las competiciones.



Tuchel se va del banquillo del PSG habiendo ganado dos ligas de Francia (2019 y 2020), una Copa (2020), una Copa de la Liga (2020) y dos Supercopas (2018 y 2019), además de haber llevado al PSG, el pasado agosto, a su primera final de la Liga de Campeones, en la que cayó frente al Bayern Múnich.



Pese a ese balance, la relación con el club se ha ido degradando a lo largo de la temporada, sobre todo con el director deportivo, el brasileño Leonardo.



La gota que parece haber colmado el vaso de la paciencia de los propietarios cataríes de la entidad han sido unas declaraciones efectuadas por el técnico a la televisión alemana "Sport 1" en las que aseguraba, entre otras cosas, que el PSG no se comportaba como un gran club.



El argentino Mauricio Pochettino, que jugó en el PSG entre 2001 y 2003 y que no entrena desde hace un año tras su despido del Tottenham, es, según varios medios locales, el favorito para hacerse cargo del equipo a partir de ahora.



De confirmarse la noticia, sería el cuarto equipo que entrena Pochettino, tras haber debutado en el Espanyol, que dirigió entre 2009 y 2012, el Southampton, entre 2013 y 2014, y el Tottenham, entre 2014 y 2019, al que condujo a la final de la Liga de Campeones de 2019, que perdió ante el Liverpool.



El técnico argentino, de 48 años, nunca ha ocultado su deseo de entrenar un día al PSG, uno de los clubes más prestigiosos en los que ha jugado.



EFE