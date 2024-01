Thierry Henry confiesa que sufrió depresión: 'Lloraba todos los días'

Sin duda alguna, Thierry Henry tiene su lugar asegurado como una de las grandes leyendas del fútbol francés y mundial por lo que hizo con la selección gala, Arsenal entre otros clubes.



El exfutbolista tuvo unos brillantes números en su carrera y se caracterizó por ser una figura pública que no problemas importantes.

No obstante, en las últimas horas en entrevista con el podcast ‘The Diary of a CEO’ de Steven Bartlett, el exjugador confesó que tuvo depresión desde la infancia y que reapareció cuando entrenó en la MLS durante la pandemia del covid-19.



“Mentí durante mucho tiempo porque la sociedad no estaba preparada para escuchar lo que tenía que decir”, comentó de inicio en el podcast.



“A lo largo de mi carrera, y desde mi nacimiento, he debido tener depresión. ¿Lo sabía? No. ¿Hice algo para remediarlo? No. Pero me adapté a un cierto modo de vida”, agregó.



De igual manera relató que desde muy joven le dijeron que para superarla “había que poner un pie delante y luego otro y andar”, pero que en la pandemia no pudo más y comprendió lo que pasaba con su depresión.

Después de brillar en el Arsenal, se incorporó al Barcelona, donde mantuvo su senda de goles. Llegó a decir que con Guardiola aprendió a jugar al fútbol. Hoy es entrenador. Foto: EFE

De hecho, Henry señaló que confinado en Canadá, donde dirigía al Montreal Impact, se ponía a llorar sin motivo alguno.



“Las lágrimas venían solas. ¿Por qué? No lo sé, pero quizás estaban ahí desde hacía mucho tiempo”, afirmó.



Finalmente, mencionó que su fragilidad mental podía venir de su infancia donde buscaba la constante aprobación de su padre, quien era crítico de su rendimiento en el campo.





