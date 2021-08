Courtois renueva con el Real Madrid hasta 2026

El portero belga Thibaut Courtois firmó la renovación de su contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2026, club al que defiende desde que en 2018 llegase procedente del Chelsea.

Courtois, de 29 años, alcanzó un acuerdo para extender su vinculación y terminar de desarrollar su carrera en el Real Madrid, equipo del que se ha convertido en referente, titular indiscutible y uno de los pilares tanto con Zinedine Zidane como en el regreso de Carlo Ancelotti.



El Real Madrid extiende su política de renovación a jugadores que están aportando un buen rendimiento y tras alcanzar a un acuerdo con el portero belga, se selló la renovación con la firma de contrato en la Ciudad Real Madrid.



El acuerdo se escenificó con la imagen del presidente Florentino Pérez junto a Courtois, que recibió una camiseta con su nombre y el número 2026 como dorsal. Hace tres años, el 9 de agosto de 2018, Courtois fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu.



"Estoy muy feliz de estar en el mejor club del mundo y estoy deseando empezar con este reto. Nunca había besado un escudo hasta hoy, que siento que estoy donde quiero estar", comentó en sus primeras palabras como jugador madridista.



Desde entonces, el internacional belga, ha disputado 130 partidos con el Real Madrid repartidos entre el centenar recién cumplido en Liga, 24 en la Liga de Campeones, tres de la Supercopa de España, dos en el Mundial de Clubes y uno en Copa del Rey.



Ha conquistado tres títulos: una Liga, un Mundial y una Supercopa de España, y premios individuales como el 'The Best' al portero de la Fifa en 2018 y 'Trofeo Zamora' de la Liga 2019-20.



Courtois se formó en las filas del Genk belga, club en el que comenzó a despuntar entre 2008 y 2010 para llegar al Atlético de Madrid, en el que militó tres temporadas entre 2011 y 2014 cedido por el Chelsea, con cuyo equipo disputó las siguientes cuatro campañas antes de cumplir su objetivo de regresar al fútbol español y jugar en el Real Madrid.



