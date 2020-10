Courtois es baja y abandona la concentración belga

El portero belga Thibaut Courtois regresará a Madrid tras haber sido declarado no apto por los servicios médicos de la selección de Bélgica, que esta noche se enfrenta en partido amistoso contra Costa de Marfil.

"Thibaut Courtois dejará la concentración tras su examen médico. No está apto para jugar", declaró en su cuenta de Twitter la Federación belga.



Fuentes federativas explicaron a Efe que la baja del arquero no está relacionada con el coronavirus sino que se debe a "pequeñas molestias en la cadera".



El guardameta del Real Madrid y portero titular de la selección que dirige Roberto Martínez, que estaba en un gran estado de forma, tenía previsto enfrentarse también contra Inglaterra (11 de octubre) e Islandia (15 de octubre) dentro de la Liga de Naciones. Courtois, de 28 años, ya tuvo que abandonar la concentración belga del pasado mes de septiembre. La Federación se limitó entonces a decir que la decisión había sido tomada "de acuerdo con su club" y "no por razones médicas".



Días antes, varios medios belgas publicaron que el guardameta había dado positivo en un test nasal de coronavirus, pero que después había obtenido un resultado negativo en una prueba sanguínea que confirmaría que no se ha contagiado, de modo que seguirá concentrado con la selección.



Al día siguiente, el jueves, el seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, se mostró molesto en rueda de prensa por la publicación de esos "hechos falsos" y de carácter confidencial, por tratarse de un asunto médico. "Courtois está disponible para trabajar.

El comité médico nos ha dado un negativo en términos de coronavirus", declaró el técnico español en la víspera de que los "Diablos rojos" viajaran a Copenhague para medirse contra Dinamarca. El guardameta titular fue entonces Simon Mignolet, arquero del Brujas.



La nueva baja de Courtois, sumada a la ausencia de Eden Hazard, deja a los "Diablos rojos" sin dos de sus jugadores importantes y los dos únicos que militan en el Real Madrid.



Martínez se encuentra así con un problema en la portería pues la ausencia del portero merengue se suma a las de los guardametas Koen Casteels (Wolsfburgo) y Hendrik Van Crombrugge (Anderletch), ambos con permiso de paternidad y reemplazados por Davy Roef (Gante) y Jens Teunckens (AEK Larnaca). El técnico español sí cuenta con Mignolet, que previsiblemente será titular contra Costa de Marfil.



EFE